Le PSG est en plein tournant du feuilleton avec la Mairie de Paris autour du Parc des Princes avec un ultimatum posé par Nasser Al-Khelaïfi. En ce sens, l’option de la construction d’un nouveau stade en région parisienne voit les pistes se multiplier.

Après plusieurs mois de tractations pour reprendre le Parc des Princes, le PSG avait un temps envisagé de s’installer au Stade de France. Cependant, au moment de déposer les candidatures officielles le 3 janvier dernier, le club de la capitale n’est pas allé au bout de sa démarche, et l’enceinte dionysienne n’est donc plus une option pour le Paris Saint-Germain. Cependant, après les différentes et récentes passes d’armes entre le Nasser Al-Khelaïfi et la Mairie de Paris, l’idée de voir les dirigeants parisiens avancer vers la construction de leur propre stade prend de l’ampleur. Et parmi les sites envisagés, la ville de Montigny-le-Bretonneux a été cité comme une véritable option par nos confrères de L’Equipe sur « un terrain basé près du vélodrome national et de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines« . Situé à une vingtaine de kilomètres du Parc des Princes, l’espace serait accessible par la route et les transports en commun. Par ailleurs, le potentiel stade du club de la capitale pourrait donc se retrouver à proximité du Campus PSG de Poissy (78).

A lire aussi – Parc des Princes : Guerre froide entre le PSG et la Mairie de Paris

Joint par nos confrères du Parisien, le Maire de la ville de Montigny-le-Bretonneux a réagi à la nouvelle : « Je ne suis pas du tout étonné que cette option soit sur la table […] Car avant de choisir Poissy, le Paris Saint-Germain avait un temps envisagé la ville nouvelle pour l’installation de son centre d’entraînement« . Actuellement, le site est réservé, depuis près de dix ans au centre d’entraînement de l’équipe de France de cyclisme et au siège de la fédération française. Le Maire de Montigny-le-Bretonneux, Lorrain Merckaert, a déclaré quant à une potentielle installation du futur stade du PSG sur sa ville : « Si le PSG envisage notre ville, c’est un peu dans le même sillage que lorsque le COJO a envisagé l’installation du vélodrome national, un site proche d’un accès autoroutier c’est-à-dire sans feu jusqu’à Paris. Alors certes, il y a du monde qui emprunte cet axe pour autant, en fonction des heures, on peut avoir une bonne circulation« , auprès du Parisien, avant de poursuivre : « Dans le cas du PSG, on parle d’un flux de personnes qui se déplaceraient en fin de journée pour voir des matchs. Pour moi, c’est une option assez réaliste après, il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence« . Toujours selon les informations du quotidien, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines serait prête à accueillir le Paris Saint-Germain : « Le jour où le Paris-Saint-Germain aura définitivement claqué la porte de Paris, évidemment que nous aurons des propositions« .