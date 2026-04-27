La Mairie de Paris aux couleurs du PSG avant la demi-finale

Les relations entre la Mairie de Paris et le PSG se sont apaisées depuis l’arrivée à sa tête d’Emmanuel Grégoire. Ce dernier a décidé de mettre la mairie aux couleurs du PSG.

En conflit avec la mairie de Paris et son ancienne maire Anne Hidalgo, le PSG a vu d’un bon œil le changement à la tête de la ville lors des dernières municipales. Emmanuel Grégoire a été élu. Favorable à la vente du Parc des Princes, l’élu est venu assister aux matches contre Toulouse et Liverpool dans la tribune présidentielle. Les deux parties vont discuter les prochains mois afin de possiblement trouver un accord sur la vente de l’enceinte historique des Rouge & Bleu. Dans le but de soutenir le PSG pour sa demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, le maire a décidé de mettre la mairie aux couleurs du PSG.

Paris veut montrer que toute la ville est derrière le PSG

Selon les informations de RMC Sport, à partir de ce soir la mairie de Paris va arborer les couleurs rouges et bleues. Deux kakémonos aux couleurs du club seront disposés sur la façade de l’hôtel de ville. Ils resteront jusqu’au match retour. En coulisses, la mairie indique qu’elle veut montrer que toute la ville est derrière son club alors que c’est la troisième année consécutive qu’il est dans le dernier carré de Coupe d’Europe, conclut le média sportif.