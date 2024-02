Le feuilleton entre la Mairie de Paris et le PSG concernant le Parc des Princes ne semble pas voir le bout du tunnel. Après la déclaration fulgurante de Nasser Al-Khelaïfi, les élus de la capitale répondent une nouvelle fois au président du Paris Saint-Germain.

Au cours du 48e congrès de l’UEFA qui s’est tenu à Paris ce jeudi 8 février, le président du Paris Saint-Germain a été reconduit au Comité Exécutif de la plus haute instance du football européen en tant que représentant de l’ECA. En outre, Nasser Al-Khelaïfi a été l’auteur d’une sortie médiatique concernant le Parc des Princes des plus fulgurantes : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc !« , a déclaré le dirigeant qatari, ce qui a fait l’effet d’une bombe. Il n’en fallait pas plus pour faire réagir du côté de la Mairie de Paris. En effet, auprès de nos confrères du Parisien, Jérémy Redler, le maire (LR) du XVIe, arrondissement d’implantation du Parc des Princes a déclaré : « Je découvre avec regret les déclarations du président du PSG. Aussi bien pour la Ville que pour le PSG. Le vœu voté en Conseil était très maladroit, d’où notre abstention. Maladroit car il ferme une porte, la vente, avant même que les discussions ne soient rouvertes. Comment discuter dans ces conditions ?« , s’interroge-t-il avant de poursuivre : « Comment va-t-on entretenir ce lieu ? Ce n’est évidemment pas un club amateur qui va l’occuper, ni des scolaires… Ce départ risque de coûter très cher à la Ville. Et de plomber l’attractivité de tout un quartier« .

« Quitter le Parc des Princes ? Mais pour aller ou ?«

Toujours au sein de la Mairie de Paris, l’élu EELV et adjoint d’Anne Hidalgo, David Belliard, est plus offensif vis-à-vis du PSG : « Je peux comprendre l’énervement du PSG. Mais il faut éviter les coups médiatiques de la sorte. Le vote est un fait démocratique. Il réaffirme que Paris ne souhaite pas vendre le Parc des Princes. Et c’est une position visiblement très partagée, puisque nous nous attendions à l’opposition de la droite qui s’est finalement abstenue. Mais ce vote ouvre aussi la porte aux négociations avec le PSG pour discuter des conditions de son maintien« . A la sortie médiatique du jour de Nasser Al-Khelaïfi et la menace de voir le club de la capitale quitter le Parc des Princes, David Belliard rétorque : « Mais pour aller où ? Le Parc des Princes est identifié comme le stade du PSG. Tout le monde souhaite qu’il y reste. Personne ne les met dehors. Au contraire« .