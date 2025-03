La même équipe qu’au match aller pour le PSG à Anfield ?

Après sa belle victoire sur la pelouse de Rennes hier (1-4), le PSG peut désormais se focaliser sur le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Liverpool. Luis Enrique pourrait aligner la même équipe que lors de la manche aller.

Après sa défaite cruelle et frustrante lors du huitième aller de la Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir (0-1), le PSG se déplace à Anfield mardi (21 heures, Canal Plus Foot) pour renverser la situation et se qualifier pour les quarts de finale. Pour cette rencontre capitale pour la suite de sa saison européenne, Luis Enrique pourrait aligner la même équipe que lors de la manche aller.

Désiré Doué sur le banc ?

S’il est fautif sur le seul but du match, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place dans le but du PSG après avoir laissé sa place à Matvey Safonov contre Rennes hier (1-4). L’international italien serait défendu par la défense type depuis le début de la saison, Achraf Hakimi à droite, Marquinhos et Willian Pacho en défense centrale, Nuno Mendes dans le couloir gauche. Pour le milieu de terrain, Vitinha et Fabian Ruiz devraient retrouver une place de titulaire au côté de Joao Neves, encore très performant contre les Rennais hier, assure Le Parisien. Même s’il a été performant face à son ancienne équipe et qu’il performe depuis le début de l’année 2025, Désiré Doué devrait commencer ce choc sur le banc. Auteur d’une très bonne entrée contre Rennes, Khvicha Kvaratskhelia devrait accompagner Ousmane Dembélé et Bradley Barcola dans l’attaque du PSG, conclut le quotidien francilien.