La menace de John Textor envers le PSG

Ces derniers jours, John Textor n’hésite pas à s’en prendre à Nasser al-Khelaïfi et au PSG. Le président de Lyon a menacé d’attaquer le club de la capitale devant la Commission européenne.

Les présidents changent à Lyon, mais pas les idées. Après Jean-Michel Aulas qui n’hésitait pas à tacler le PSG et son actionnaire qatari à de très nombreuses reprises, c’est maintenant son successeur à la tête du club lyonnais qui s’y met, John Textor. Après avoir critiqué Nasser al-Khelaïfi sur la question des Droits TV de la Ligue 1, l’homme d’affaires américain a encore une fois tiré sur le PSG dans une interview accordée à AS. Dans cette dernière, il assimile le financement du PSG à des subventions étrangères illégales. Il estime que ce financement est une source d’une concurrence totalement déloyale en Ligue 1.

« La France est le championnat le plus déséquilibré au monde. Nous avons le même vainqueur chaque année et personne ne fait rien pour y remédier. Le PSG est au sommet de la Ligue 1, ses revenus ont été multipliés par huit et ils dominent la ligue. Si la DNCG veut me dire que je dois respecter les procédures françaises ou européennes, je lui demanderai de respecter ces mêmes lois et procédures européennes et de ne pas permettre à un club d’enfreindre la loi alors que tous les autres clubs doivent s’y conformer. Il n’est pas légal pour un acteur étranger de subventionner une entreprise dans l’Union européenne si cela fausse la concurrence. Cela constitue une distorsion de concurrence. Je confirme que nous allons demander à la Ligue que le PSG se conforme à la loi de la Commission européenne et nous demanderons à la commission juridique de la LFP d’examiner cette question. Si nous n’obtenons pas de réponse satisfaisante, nous porterons l’affaire devant la Commission européenne. »