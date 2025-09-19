La méthode du PSG pour anticiper les blessures

Si en ce début de saison, le PSG voit plusieurs joueurs se blesser, il avait bien géré ce souci lors de l’exercice précédent. Il a une méthode pour anticiper les blessures.

Malgré une saison à rallonge de 65 matches, le PSG a vu très peu de joueurs se blesser lors de la saison 2024-2025. Malheureusement pour lui, avec de courtes vacances de trois semaines et une semaine seulement de préparation pour commencer l’exercice 2025-2026, il a vu plusieurs joueurs se blesser en ce début de saison, avec des absences courtes et d’autres plus longues.

A voir aussi : Le verdict est tombé pour Joao Neves, sorti sur blessure contre l’Atalanta

Des prises de sang très régulières

Dans son livre De l’enfer au paradis, Fabrice Hawkins, le journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport indique que le staff médical des champions d’Europe a une méthode pour anticiper les blessures, une prise de sang toutes les semaines pour les joueurs. Ces prises de sang sont effectuées pour mesurer le taux de fatigue des joueurs et ainsi ajuster la durée des entrainements au cas par cas, indique le journaliste dans son ouvrage. L’objectif de ceci est d’avoir moins de blessures et de fatigue pour les joueurs afin qu’ils soient plus performants sur le terrain les jours de match.