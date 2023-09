Quelques jours après la polémique de fin de match lors du Classique face à l’OM ce dimanche, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, aurait voulu arrêter le match.

L’écrasante victoire du PSG lors du Classique (4-0) aura laissé des traces. Jugés homophobes, les chants descendus des tribunes du Parc des Princes ne passent pas. Au cœur d’une enquête en commission de discipline, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s’est exprimée au micro de Canal+ : « On aurait dû arrêter ce match. Je pense que ces protocoles, en cas de chant homophobe, en cas d’incitation à la haine, oui c’est nécessaire. Ça s’est fait sur le passé, en 2018, en 2019, ça se fait beaucoup moins depuis et certain. Je pense c’est un des éléments qui doit se produire sur le terrain pour que la situation change. »