La ministre des sports veut voir Mbappé au Jeux Olympiques

Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, n’a jamais caché son envie de jouer les Jeux Olympiques. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, trouverait ça extraordinaire.

Dans un an, Paris accueillera les Jeux Olympiques. Une compétition que rêve de jouer Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG ne s’en est jamais caché. Si jamais il y participe, il aura un été chargé avec l’Euro 2024 quelques semaines avant. L’attaquant a expliqué qu’il ne ferait pas le forcing pour jouer la compétition même si le fait que cela se déroule en France le pousse encore plus dans son choix. « J’ai toujours dit que c’était un rêve pour moi de jouer les JO, mais je ne forcerai pas parce que ce n’est pas aux dates Fifa, si je peux y participer ce sera avec grand plaisir, sinon, tant pis, lançait il y a quelques semaines le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

« L’avoir serait extraordinaire »

Interrogée à ce sujet dans une interview accordée à Ouest France, Amélie Ouéda-Castéra – la ministre des sports – a été questionné sur cette possibilité. Cette dernière explique qu’il était impossible de répondre non à un souhait de voir le numéro 7 du PSG participer à la compétition. « Il est une telle source d’inspiration, de fraîcheur. L’avoir, ainsi qu’Antoine Griezmann, serait extraordinaire. Il faut que la Fédération française de football gère ça avec habileté« , explique la ministre. Cette possibilité de jouer les JO pourrait aussi avoir une importance sur l’avenir de l’attaquant. Même s’il explique vouloir rester au PSG, le club de la capitale ne compte pas le laisser partir libre dans un an. Soit il prolonge, soit il sera vendu. Et cette question des Jeux Olympiques pourrait aussi entrer dans la réflexion de l’attaquant, si jamais les dirigeants parisiens où l’un de ses prétendants lui assure qu’il pourra jouer cette compétition durant l’été 2024.