La mise en garde de l’UNFP au PSG sur Kylian Mbappé

Mis à l’écart de la tournée estivale du Paris Saint-Germain au Japon, Kylian Mbappé s’entraîne donc avec le loft. Pendant que ses coéquipiers profitent du Japan Tour 2023, le numéro 7 parisien est apparu souriant face aux supporters, à signer des autographes, mais le dossier a pris un tournant non négligeable vendredi dernier. Le club de la capitale serait prêt à le faire passer la saison sur le banc au cas où Mbappé ne partirait pas cet été, sans prolonger avec les Rouge & Bleu. De quoi faire parler, et notamment le président de l’UNFP, Philippe Piat.

Depuis vendredi soir, le dossier Kylian Mbappé a pris un tournant inattendu et non négligeable. Le numéro 7 parisien, écarté de la tournée estivale au Japon du Paris Saint-Germain, fait face à la poigne de la direction du club. La situation est claire, soit le capitaine des Bleus prolonge avec une promesse de départ à l’été 2024, soit il sera vendu dès cet été. Ayant rejoint les lofteurs, le meilleur buteur de l’histoire du club ne souhaite toujours pas activer son option d’une année supplémentaire et le club, de son côté, serait prêt à mettre sur le banc son joueur durant l’entièreté de la saison en guise d’ultime pression. Cependant, cette potentielle décision, ainsi que la mise à l’écart de Kylian Mbappé, fait réagir le monde du football. Si l’attaquante vedette de la section féminine, Marie Antoinette Katoto, est venue au secours de son homologue masculin, avec un message de soutien : « Force KM7 » sur Instagram, c’est au tour de l’UNFP de venir en « aide » au meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats 2023.

En effet, Philippe Piat, président de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), a été invité par RMC ce lundi matin et a évoqué le conflit entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. « La situation réglementaire permet au club de faire avec son effectif tel qu’il le veut. Après le 1er septembre, il faut que les choses reviennent. C’est une coïncidence que le mercato s’arrête au 1er septembre. Ça permet au club de gérer son effectif jusqu’à un moment donné. Après cela, il ne peut pas faire comme il veut. Avec un effectif souvent pléthorique, il faut arriver à sortir une osmose entre les joueurs qui doivent jouer. Ça permet aux clubs d’avoir les capacités de s’organiser avec l’entraîneur« . Si le club parisien venait à réellement écarter Kylian Mbappé durant la saison, le président de l’UNFP affirme que le syndicat des joueurs « sera obligé de demander le respect des textes« , en somme « permettre à Mbappé de s’entraîner normalement, probablement d’obliger le club à le faire jouer car sinon, ce serait un harcèlement. Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail. Quand il s’agit d’un joueur pas très connu, on peut faire croire qu’il n’est pas en forme. En ce qui concerne le meilleur joueur du monde, ce n’est pas possible de laisser croire que ce n’est pas pour des raisons de sanction. Le texte auquel je fais allusion prévoit des sanctions si un joueur est mis sur la touche pour des raisons qui ne sont pas sportives. Des procédures seront mises en œuvre.«