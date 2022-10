La MNM a-t-elle enfin trouvé la solution pour briller ?

Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé face au Maccabi Haïfa (7-2) hier soir en Ligue des Champions. Une démonstration qui a mis en avant une tendance, celle de l’entente parfaite entre les trois de devant. Depuis le passage en 4-3-1-2 et l’abandon de la défense à trois, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi affolent les compteurs en buts et passes décisives. Le Parisien se demande si la MNM a enfin trouvé la recette pour être efficace sur le long terme.

La MNM domine l’Europe en statistiques

Pour le journal français, le nouveau schéma proposé par Christophe Galtier permet aux trois attaquants d’avoir de « l’alchimie » et « de la complémentarité ». C’est le trio le plus prolifique d’Europe, avec des statistiques qui font tourner la tête. Sur les 50 buts inscrits par le PSG cette saison, 40 ont été marqués par Messi, Neymar et Mbappé. Le premier cité est à 11 buts et 12 passes décisives, pour le Brésilien c’est 13 buts et 10 passes décisives et pour ce qui est du Français, il tourne à 16 buts et 4 offrandes. Pour rappel, nous sommes seulement à la fin du mois d’Octobre…

Dans son article, Le Parisien met en avant l’admiration de certains devant le spectacle offert sur la pelouse du Parc des Princes. « Ils nous ont offert un fabuleux spectacle ! », admet l’entraîneur du Maccabi Haïfa. De son côté, Elie Baup a été impressionné par le niveau de jeu. « C’est le foot, le spectacle, le plaisir. Il n’y a pas d’autres mots. C’est magnifique ! », s’émerveille l’ancien entraîneur.

Un changement tactique idéal (pour l’instant)

Toute cette magie observée sur le terrain est en partie due au changement de tactique. Pour Benoît Cheyrou, ce système met les trois de devant « dans les meilleures conditions » avec leur positionnement préférentiel. Derrière, les efforts sont faits, puisque les trois joueurs « joue enfin collectif » pour Éric Rabesandratana. Elie Baup rajoute une autre raison qui explique la bonne performance de ces joueurs, les efforts faits pour leurs coéquipiers. « Les trois ne courent plus seulement pour avoir le ballon mais aussi pour faire du boulot pour les autres, pour créer de l’espace », remarque Elie Baup.

La seule performance du trio ne suffit pas toujours, estime Le Parisien. C’est en étant solidaire et généreux que le club de la capitale pourra continuer sur cette voie, ajoute le journal. En revanche, le bon rythme des joueurs pourraient être endommagés par la Coupe du Monde au Qatar qui approche à grand pas.