Dans son effectif, Le PSG possède trois des meilleurs joueurs du Monde avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Cette saison, les trois attaquants sont impliqués sur plus de 75% des buts des Rouge & Bleu cette saison. Très performant depuis le début de la saison, ils sont le trio d’attaque le plus prolifique d’Europe.

Après une première saison très moyenne, Lionel Messi a retrouvé toutes ses capacités sur le terrain depuis le début de l’exercice 2022-2023. Il a marqué huit buts et délivré huit passes décisives en 13 matches cette saison dont une merveille de frappe enroulée contre Benfica mercredi soir sur une action où tous les membres de la MNM ont été impliqués. Comme son ancien compère du FC Barcelone, Neymar renaît depuis le début de la saison, même depuis les deux derniers mois de la saison dernière. En 13 matches, il a marqué 11 buts et délivré 9 offrandes. Pour Kylian Mbappé, c’est 11 réalisations en 11 rencontres.

30 buts pour la MNM

Le trio d’attaque du PSG est donc impliqué sur 30 buts toutes compétitions confondues – en 13 matches – depuis le début de la saison. C’est la triplette d’attaque la plus prolifique des cinq grands championnats. Elle devance celle de Manchester City (29 buts) avec notamment 19 buts pour Erling Haaland (6 pour Foden, 4 pour Alvarez). Le Top 5 est complété par le Bayern Munich (22, Sané (8), Musiala (7) et Mané, sept buts), le RB Leipzig (19, Nkunku (9), Werner (6), et André Silva (4) et le FC Barcelone (16, Lewandowski (12), Ansu Fati(2) et Ousmane Dembélé (2).