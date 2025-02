La nouvelle formule de la Juventus pour s’offrir Kolo Muani

Prêté par le PSG à la Juventus Turin cet hiver, Randal Kolo Muani a déjà convaincu le club italien. Il aurait une formule pour convaincre le PSG de lâcher définitivement en 2026.

En difficulté au PSG, Randal Kolo Muani a rejoint la Juventus Turin lors du mercato hivernal sous la forme d’un prêt sans option d’achat de six mois. En Italie, il revit avec cinq buts et une passe décisive en cinq matches. Des performances qui ont convaincu la Vieille Dame. Elle aimerait le conserver à l’issue de son prêt. Plusieurs possibilités ont été évoquées comme un nouveau prêt, cette fois-ci avec option d’achat ou même un transfert définitif.

Randal Kolo Muani aimerait rester à la Juventus

Ce mardi, Tuttosport fait un point sur ce dossier. Selon le quotidien sportif italien, la Juventus Turin aimerait récupérer l’international français sous la forme d’un nouveau prêt payant l’été prochain. Mais cette fois-ci, il serait assorti d’une obligation d’achat fixée à 50 millions d’euros pour l’été 2026. Tuttosport explique que le club turinois et Randal Kolo Muani veulent poursuivre l’aventure au-delà de ces six mois. L’attaquant, qui est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, a choisi la Juventus cet hiver dans l’optique d’y rester longtemps, comme il l’aurait expliqué aux dirigeants turinois et à son entourage, conclut Tuttosport.