La pelouse du Parc laissé au repos après les Jeux Olympiques

La pelouse du Parc des Princes est très certainement la meilleure de France et sûrement d’Europe. Avec les Jeux Olympiques de Paris, elle a souffert. Cette dernière va être préservée avant le premier match de la saison dans l’antre parisienne contre Montpellier le 23 août prochain.

Lors des Jeux Olympiques de Paris, le Parc des Princes a accueilli dix matches, dont les deux finales. Le PSG avait, comme tous les ans, profité de l’intersaison pour changer son gazon. Le club de la capitale l’a fait après le dernier match à domicile, le 12 mai contre Toulouse, faisant repousser une pelouse pour le début des JO, rapporte L’Equipe. « Pendant la compétition, celle-ci est restée sous la supervision du jardinier du club, Jonathan Calderwood. »

Mais on a pu constater lors de la finale remportée par l’Espagne d’Arnau Tenas contre la France (5-3 après prolongation) que certaines zones étaient dégradées. Le quotidien sportif explique qu’avec le peu de temps entre la fin des Jeux Olympiques et le premier match de championnat du PSG au Parc des Princes, le 23 août prochain, elle ne sera pas à nouveau changée, indique le quotidien sportif. « Elle va être laissée au repos complet d’ici jusqu’au match contre Montpellier, sachant qu’il s’agit de la seule rencontre prévue dans le mois à venir avec le France-Italie du 6 septembre comptant pour la Ligue des nations. » Calderwood et son équipe vont procéder à quelques travaux et faire en sorte que le billard parisien retrouve son éclat, les taches jaunes étant dues à un stress thermique (intensité des matches + fortes chaleurs + humidité), conclut L’Equipe.