Ce samedi (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG se déplace dans le Loiret pour affronter l’US Orléans en Coupe de France, sur une pelouse qui sera prête à temps.

Après son entrée en lice réussie en Coupe de France face à l’US Revel (0-9), le PSG poursuit son aventure avec une confrontation face à l’US Orléans, dans le cadre des 16es de finale de la compétition. Et alors que le prix des places fait actuellement grincer des dents les supporters parisiens, un autre sujet avait fait tâche quelques jours plus tôt : l’état de la pelouse hybride du Stade de la Source. En raison de la présence de morceaux de verre sur le terrain, suite à un mauvais sablage en décembre, le club de National ne pouvait plus recevoir d’équipes pendant quelques matches. Une organisation au Parc des Princes était même envisagée avant de finalement confirmer le Stade de la Source comme lieu de rencontre.

« Nous voulions recevoir les joueurs du PSG dans les meilleures conditions »

Et après plusieurs jours de rénovation, une nouvelle pelouse a été posée et le stade sera prêt à accueillir le champion de France dans deux jours, comme l’a déclaré le directeur général de l’US Orléans, Reynald Berghe, dans Le Parisien ce jeudi matin : « Tout sera prêt ! Les équipes ont fait un super boulot. Nous venons d’installer les derniers rouleaux. Nous avons posé du gazon naturel, acheminé du sud de l’Espagne, plaqué sur un support hybride. Il ne reste plus qu’à faire quelques jointures, le traçage et une dernière tonte. La pelouse sera plus tendre. Et le terrain est chauffé. Nous voulions recevoir les joueurs du PSG dans les meilleures conditions. Nous savons qu’ils ont des échéances importantes. Nos joueurs sont aussi ravis à l’idée d’inaugurer cette nouvelle pelouse. » Le coût d’une telle opération est estimé à 400.000€.