Auteur d’une grande performance lors de la large victoire de l’Espagne face à la Croatie (3-0), le milieu du PSG, Fabian Ruiz, a été couvert de louanges par son sélectionneur et la presse de son pays.

Alors que sa place de titulaire n’était pas assurée avant le début de cet Euro, Fabian Ruiz a marqué des précieux points ce samedi après-midi au Stade Olympique de Berlin. Préféré à Mikel Merino dans l’entrejeu pour accompagner Pedri et Rodri, le joueur du PSG a été élu homme du match par l’UEFA. Et pour cause, il a été l’auteur d’une grande prestation avec un but et une passe décisive en l’espace de trois minutes. Il a d’abord lancé parfaitement depuis le rond central Alvaro Morata pour l’ouverture du score puis a réalisé un enchaînement technique de grande classe pour marquer le second but de sa sélection. Une victoire finale de l’Espagne sur le score de 3-0 face à la Croatie et dans un groupe relevé avec l’Italie (20 juin) et l’Albanie (24) encore à affronter.

🇪🇸 A goal and an assist in a huge win 🤤



Fabián Ruiz 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/HF47fnRSAC — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024

« Fabian est un joueur exceptionnel, de niveau mondial »

Moins en vue en seconde période, le milieu de 28 ans a été félicité par son sélectionneur, Luis de la Fuente, après la rencontre : « Fabian est un joueur exceptionnel, de niveau mondial. Nous qui le voyons travailler, avec une normalité et une gentillesse fantastique, avec en prime un potentiel footballistique si grand, nous connaissons sa valeur. J’aimerais vraiment que les gens sachent à quel point le potentiel footballistique est grand dans notre pays. Nous avons une génération brillantissime, qui a tout gagné dans toutes les catégories (de jeunes). Fabian est la représentation de tous ces joueurs qui travaillent dans l’ombre mais qui devraient avoir la reconnaissance médiatique pour leur mérite et leurs qualités », s’est enthousiasmé le sélectionneur de la Roja après la rencontre.

Sans surprise, la prestation du joueur parisien a également été saluée par la presse ibérique. « La meilleure passe du match a été celle qu’il a faite à Morata pour que l’attaquant de l’Atlético marque le premier but. Il a à peine célébré le deuxième but qu’il a inscrit deux minutes plus tard. Le meilleur de l’Espagne et du match », écrit AS sur son site internet. Le numéro 8 de la Roja a également été félicité par le journal Marca. « Il est entré dans le onze espagnol sans faire de bruit et, en 30 minutes, il a pris d’assaut la Croatie en réalisant deux actions de classe mondiale. Une passe décisive pour Morata et un but qu’il n’oubliera jamais. À la réception d’un ballon à l’entrée de la surface, il a éliminé tous les adversaires qu’il a pu trouver et a envoyé le ballon au fond des filets. BRU-TAL. Le joueur sur lequel personne ne comptait est en train de mener l’Espagne avec brio. » Dans le quotidien catalan, Mundo Deportivo, le match de Fabian Ruiz est aussi salué : « Arrivé à ce Championnat d’Europe sans être considéré comme un titulaire indiscutable, avec Mikel Merino en embuscade, il s’est justifié en réalisant un très grand match, réussissant même à marquer un but. Ce fut un match inoubliable. »

De son côté, Fabian Ruiz a exprimé sa fierté après la rencontre mais se projette aussi sur la prochaine échéance à venir : « Nous savions que ce serait très difficile, mais je suis très heureux d’obtenir cette victoire contre une telle équipe… et dans un tournoi comme celui-ci, la différence de buts compte. Morata me dit toujours de le chercher en profondeur, il a de bonnes courses, je lui ai donné la passe et il a fait le travail avec un grand contrôle et un grand but. Mon but ? Je suis très heureux de marquer pour mon pays. Dans un tournoi, il faut être concentré tous les jours, nous avons un autre match très difficile contre l’Italie, nous devons sortir avec la même concentration et remporter cette victoire qui sera très importante pour nous. » Prochain rendez-vous pour l’Espagne, un autre choc face à l’Italie jeudi prochain. Une occasion parfaite pour Fabian Ruiz afin de confirmer cette excellente impression laissée.