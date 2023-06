La petite pique de Leonardo sur la révolution au PSG

Depuis son départ du PSG il y a un an, Leonardo n’a pas retrouvé de club. L’ancien directeur sportif des Rouge & Bleu a été questionné sur la révolution annoncée au PSG cet été. Il a utilisé l’humour pour répondre.

Leonardo a joué pendant un an au PSG lors de la saison 1996-1997. Il avait ensuite joué deux matches lors de la saison 1997-1998, les deux rencontres du tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Steaua Bucarest . Battu à l’aller (3-2), les Parisiens avaient vu l’UEFA les faire perdre sur tapis vert en raison de la titularisation de Laurent Fournier, pourtant suspendu avant cette rencontre. Pour se qualifier pour la phase de poules de la Champions League, les Parisiens devaient donc s’imposer par quatre buts d’écart. Et les Parisiens vont réussir l’exploit en s’imposant 5-0. Pour son dernier match à Paris, Leonardo – qui rejoindra le Milan AC dans la foulée – s’offrira un quadruplé de passe décisive.

Directeur sportif du PSG à deux reprises

En 2011, il reviendra au PSG en tant que directeur sportif. En deux ans, il aura réussi à ramener des joueurs comme Maxwell, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta ou bien encore Javier Pastore, Marco Verratti et Blaise Matuidi. Après avoir bousculé un arbitre, il a été suspendu un an et a donc quitté son rôle de directeur sportif. Il reviendra en 2019 avant de repartir en 2022. Ce deuxième passage au poste de directeur sportif a été beaucoup moins prolifique. Il a été remplacé par Luis Campos, même si ce dernier n’est pas officiellement le directeur sportif du PSG, mais plutôt le conseiller sportif des Rouge & Bleu.

« Comment se dit la fameuse blague ? Avec moi c’est difficile, mais sans moi c’est impossible »

Dans une interview accordée au Corriere della Sera, le Brésilien (53 ans) a été questionné sur la nouvelle révolution annoncée au PSG. Et il s’est montré sarcastique au moment de répondre. « Comment se dit la fameuse blague ? Avec moi c’est difficile, mais sans moi c’est impossible. » Il est également revenu sur le départ de Lionel Messi, qui l’avait fait venir à Paris durant l’été 2021. « Je suis tellement désolé de ce qui s’est passé. C’est une personne extraordinaire et un champion digne d’entrer dans l’Olympe du football avec Pelé et Maradona. Il a fait un choix de vie qui lui permettra de mieux concilier famille et travail. Si vous partez en guerre, avec Leo vous ne risquez pas de mourir seul. Avec les autres, oui.«