L’offre du Real Madrid est insuffisante. Le PSG ne le vendra pas en dessous de son prix d’achat. Le directeur sportif du PSG Leonardo a envoyé des messages simples aux Madrilènes au sujet de Kylian Mbappé via le journal sportif Marca. Mais dans la capitale espagnole on rappelle que l’attaquant n’a même pas une année complète de contrat... Il est donc difficile d’avoir des exigences importantes. Quoi qu’il en soit, du côté du club espagnol, on souhaite bien faire les choses avec le PSG, et en toute transparence. C’est ce que souligne le journal madrilène. D’où l’offre écrite faite à Paris de 160M€ pour montrer que l’intérêt est réel, concret et aligné sur la valeur marchande du Bleu. Une estimation à 160M€ qu’on retrouve sur Transfermarkt… c’est pourquoi on ne comprend pas à Madrid l’indignation de Leonardo (“L’attitude du Real a été irrespectueuse, incorrecte, illégale et inacceptable”). On redoute même une “vendetta” de la part du PSG, ajoute Marca. A tel point qu’on a prolongé dans la Casa Blanca sept joueurs ces derniers temps afin de se protéger des foudres Rouge & Bleu après un départ de Kylian Mbappé. Il s’agît de Modric (2022), Lucas (2024), Nacho (2023), Carvajal (2025), Courtois (2026), Benzema (2023) et Valverde (2027). Le Real Madrid a vu “les misères” faites par le PSG au FC Barcelone et redoute le même traitement, explique le quotidien sportif.