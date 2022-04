La piste Manchester United s’éloigne pour Mauricio Pochettino

Même si le PSG devrait glaner le dixième titre de champion de France de son Histoire à l’issue de la saison en cours, ce qui n’est nullement négligeable, celle-ci reste tout de même bien décevante sur de nombreux aspects. Le principal point noir reste forcément cette élimination ubuesque face au Real Madrid dans les conditions que l’on connait.

Avec ce constat, on imagine que les lignes devraient quelque peu bouger au sein de l’organigramme du PSG. Que ce soit Leonardo ou Mauricio Pochettino, on attend une réponse de la part de la direction parisienne, sans omettre le mercato estival qui approche également à grands pas. Et en ce qui concerne le technicien argentin, au vu des derniers échos sur ce dossier, tout portait à croire qu’il serait remercié et qu’il prendrait, par la suite, la direction de Manchester United.

Problème, il se pourrait bien que le board des Red Devils ait d’ores et déjà trouvé son coach pour l’exercice à venir. En effet, selon les informations estampillées David Ornstein, journaliste pour The Athletic, MU serait parvenu à un accord de principe avec Eric Ten Hag, l’actuel entraîneur de l’Ajax. Il ne manquerait plus que l’accord entre les deux écuries pour conclure cette transaction. En ce sens, la clause libératoire du technicien batave serait fixée à environ deux millions d’euros.

Si cela se confirme, ce serait donc un sacré coup dur pour Mauricio Pochettino, lui qui se plaçait comme le favori pour succéder à Ralf Rangnick il y a encore quelques mois. Mais comme on aime à le dire, tout va très vite dans le football…