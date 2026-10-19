La piste Massy écartée pour le futur stade du PSG ?

Le PSG devait choisir le projet pour son futur stade d’ici la fin de l’automne. Si trois possibilités existaient, il semblerait que le Parc et Poissy aient un avantage sur Massy.

Pour devenir propriétaire de son stade, le PSG a trois possibilités. Racheter le Parc des Princes ou bien construire un nouveau stade à Poissy ou à Massy. La semaine dernière, les derniers comités de pilotage des trois candidats ont eu lieu. À l’issue de ces derniers, le club de la capitale qu’il allait étudier les conditions de faisabilité du projet de son futur stade avant de prendre une décision d’ici à la fin de l’automne. Dans un communiqué, le PSG a fait savoir que son choix entre les trois dossiers ne constituera pas une décision définitive. L’Equipe indique que cette dernière formulation confirme que la direction parisienne souhaite opter pour un lieu préférentiel sans écarter définitivement les deux autres.

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Un avantage pour le Parc des Princes ?

Le quotidien sportif explique que si l’on devait se mouiller et donner un favori aujourd’hui, on miserait sur une finale Paris–Poissy, avec un avantage pour le Parc des Princes. C’est le choix du cœur. La ville de Paris démontre une véritable envie d’accueillir la future enceinte du champion de France, comme celle de Poissy. Si Massy semble un cran derrière, c’est en raison de l’engagement de son maire, Nicolas Samsoen (UDI), lors de la campagne municipale, d’organiser un référendum pour savoir si sa population veut du stade du PSG. On le voit, le financement du projet, quel que soit le site, sera un élément clé. Qui va payer quoi ? Le PSG aimerait bénéficier des contrats de plan État-Région (CPER) qui constituent un outil de développement entre l’État et les régions par la mise en œuvre de projets structurants. Mais les fonds publics sont actuellement limités. C’est à toutes ces questions que la direction parisienne doit trouver des réponses dans les deux mois à venir afin de finaliser son choix, conclut L’Equipe.







