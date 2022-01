La piste Ndombele au PSG en stand-by, des discussions entre Tottenham et l’OL

Le PSG verra-t-il un nouveau joueur rejoindre son effectif avant la fin du mercato lundi soir ? Pendant plusieurs jours, les dirigeants des Rouge & Bleu ont tenté de négocier une éventuelle arrivée (en prêt avec une prise en charge intégrale du salaire) de Tanguy Ndombélé en provenance de Tottenham. Pas dans les plans de son coach Antonio Conte, l’international français est en manque de temps de jeu et voyait le club parisien comme une destination idoine pour cette seconde partie de saison 2021-2022. Cependant comme rapporté par le journaliste de TF1, Julien Maynard, ce samedi en fin d’après-midi, le milieu de terrain de 25 ans – sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2025 – ne rejoindra finalement pas le PSG ces prochaines heures. Si la prise en charge du salaire n’était pas perçue comme un réel obstacle, les dirigeants parisiens n’ont pas réussi à libérer de la place dans leur effectif. En effet, le prêt d’Eric Dina Ebimbe au Bayer Leverkusen a capoté tandis que Layvin Kurzawa n’a toujours pas trouvé de point de chute.

Ainsi, Tanguy Ndombele ouvre la porte à d’autres clubs (Valence et Everton) pour trouver du temps de jeu ces prochains mois. Et toujours selon les informations de Julien Maynard, l’Olympique Lyonnais pourrait être tenté par un retour de son ancien joueur afin de remplacer Bruno Guimarães en partance vers Newcastle. « Depuis quelques heures, des discussions sont engagées entre Tottenham et l’Olympique lyonnais pour un prêt » du natif de Longjumeau, selon le journaliste de Téléfoot.

Une information également confirmée par L’Equipe dans son édition du jour. « L’enjeu sera de réunir les conditions financières pour prendre en charge une partie du copieux salaire de l’international français. » Si cette opération se concrétise, cela se fera sous la forme d’un prêt de six mois. De plus, les pistes menant à Valence ou au Bayer Leverkusen sont toujours actives. Cependant, « celle menant au PSG est, en revanche, en stand-by, puisque le club de la capitale n’a pas encore cédé un joueur. »