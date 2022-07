En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Lille, Renato Sanches devrait quitter le club nordiste cet été. Depuis plusieurs mois, on évoque un accord de principe avec l’AC Milan et une offre de 15 millions d’euros du club italien pour racheter la dernière année de contrat de l’international portugais. Mais l’intrusion du PSG dans ce dossier a tout chamboulé. L’ancien du Benfica souhaite désormais rejoindre les Rouge & Bleu et l’a fait savoir aux Milanais.

L’AC Milan n’abandonne par pour Renato Sanches

Les présences de Luis Campos, qui l’a fait venir à Lille, et Christophe Galtier – avec qui il a une bonne relation – au PSG ont persuadé le milieu de terrain de préférer le projet parisien plutôt que le Milanais. Le joueur se serait mis d’accord avec les dirigeants Rouge & Bleu, mais les deux clubs n’ont pas encore trouvé d’accord. Luis Campos aurait proposé 10 millions d’euros et fait savoir que c’était sa dernière offre. Si Lille – qui demanderait 30 millions d’euros – n’acceptait pas cette offre, le dirigeant était prêt à attendre un an pour le récupérer libre. Ce mercredi, Gianluca Di Marzio – spécialiste du mercato – explique que malgré les dernières rumeurs, l’AC Milan n’a pas abandonné la piste menant à Renato Sanches. Tant que le PSG n’aura pas trouvé d’accord avec Lille, le champion d’Italie croira en ses chances.