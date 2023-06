Avec le départ acté de Christophe Galtier, le PSG devrait, incessamment sous peu, annoncer le nom de son futur coach. Un sujet brûlant qui concerne un certain Julian Nagelsmann.

Même si cela n’est pas encore officiel, il n’y a aucune chance de voir Christophe Galtier rester entraîneur du PSG l’exercice prochain. Non, dans les jours à venir, la nouvelle de son éviction devrait bel et bien être annoncée. Reste à connaître le nom de son successeur. Et à ce jour, une piste parait assez nettement se dégager en la personne de Julian Nagelsmann. L’ancien coach du Bayern Munich aurait même échangé avec Thierry Henry dans le but de former un duo plutôt inattendu.

Thierry Henry au PSG, une piste à oublier ?

C’est l’information qui a accaparé l’espace médiatique du club de la capitale. Alors que Christophe Galtier va quitter ses fonctions à la tête de l’effectif rouge et bleu, une tendance, envoyant un duo Nagelsmann – Henry au PSG, a pris une certaine ampleur. Le premier cité avait apparemment dans l’idée de s’appuyer sur l’expertise de l’ancien gunner afin de mettre toutes les chances de son côté au sein du vestiaire. Reste que le journal L’Équipe nous informe en ce jeudi matin que cette option aurait grandement pris du plomb dans l’aile au cours des dernières heures.

🚨 Thierry Henry NE VIENDRA PAS au PSG ! ❌



Les dirigeants parisiens ne sont plus certains de la réussite d’un duo Nagelsmann – Henry.



(@lequipe) pic.twitter.com/ooDQ5mdIKC — Actu Foot (@ActuFoot_) June 8, 2023

D’après les dires du quotidien sportif, Thierry Henry ne viendra tout simplement pas au PSG lors de l’intersaison. Le board parisien, plutôt emballé par l’idée à l’origine, aurait changé son fusil d’épaule et ne serait finalement plus très sûr du bien-fondé d’un tel duo. En revanche, toujours selon L’Équipe, cela ne remettrait nullement en cause l’hypothétique arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc du PSG. Les pourparlers se seraient, en ce sens, accélérés au cours des dernières 48 heures, Luis Campos ayant apparemment rencontré son représentant en terre parisienne. Néanmoins, des sources internes, voulant calmer les choses, auraient notamment expliqué au média que rien n’était encore fait et que d’autres possibilités s’offraient aux décideurs du PSG afin de gérer au mieux la succession de Christophe Galtier. De quoi entretenir un flou certain dans ce dossier…