La plainte de la LFP pour les chants homophobes lors de PSG-Strasbourg classée sans suite

Le 19 octobre dernier, le PSG s’était imposé contre Strasbourg (4-2). Mais ce match avait fait parler en raison de chants homophobes dans les tribunes du Parc des Princes. La LFP avait déposé plainte. Cette dernière a été classée sans suite.

Lors de la rencontre entre le PSG et Strasbourg, pour le compte de la huitième journée de Ligue 1 le 19 octobre dernier, le Collectif Ultras Paris (CUP) avait entonné des chants homophobes. La rencontre avait brièvement été interrompue et les supporters parisiens avaient été sommés d’arrêter leurs chants afin que la rencontre puisse continuer et que les Rouge & Bleu ne soient pas sanctionnés d’une possible perte du match. Quelques jours après cette rencontre, la LFP avait porté plainte.

Romain Mabille convoqué par la police

Selon les informations de L’Equipe, cette plainte a été classée sans suite par le Parquet de Paris. Toujours selon le quotidien sportif, Romain Mabille, le président du CUP a été convoqué par la police pour s’expliquer. Le tribunal judiciaire de Paris a considéré « qu’après examen de cette procédure, les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que l’enquête n’a pas permis d’identifier les personnes ayant commis l’infraction. Par conséquent, il n’est pas possible d’engager des poursuites pénales« , conclut L’Equipe.