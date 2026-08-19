Akliouche
Image : psg.fr

La polyvalence d’Akliouche, un atout pour évoluer dans le système de Luis Enrique

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum19 août 2026

Recruté par le PSG pour 50 M€ en provenance de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche pourra rapidement s’adapter au système de Luis Enrique grâce à sa polyvalence.

Le PSG a accéléré sur son mercato estival en ce mois d’août. En l’espace d’une dizaine de jours, le club de la capitale a officialisé les arrivées de Lucas Digne, Mika Godts, Ferran Torres et Maghnes Akliouche. Autant de profils qui permettront à Luis Enrique de disposer de solutions supplémentaires sur le banc et apporter davantage de concurrence. Concernant l’ancien Monégasque, il a une belle carte à jouer grâce à sa polyvalence.

Akliouche : « Un honneur de rejoindre ce club prestigieux qu’est le PSG »

Désiré Doué pourrait aussi évoluer dans l’entrejeu

En effet, après plusieurs semaines à batailler pour sa venue, le PSG est parvenu à convaincre l’AS Monaco avec une cinquième offre à hauteur de 50 M€. Rapidement, le numéro 11 des Rouge & Bleu a pu montrer ses qualités avec deux titularisations face à Aston Villa (45 minutes), puis contre le RC Lens (60 minutes). Recruté pour compenser numériquement le départ de Lee Kang-in à l’Atlético de Madrid, le milieu offensif de 24 ans a une vraie carte à jouer. Comme le rapporte L’Équipe dans son édition du jour, Maghnes Akliouche « devrait jouer sur le côté droit, sa position la plus naturelle, tout en glissant parfois au milieu, lui-même, ou en faux avant-centre, le poste qui lui a été attribué, dimanche, à Lens, et mercredi dernier, face à Aston Villa. »

Évoluant sur le côté droit de l’attaque parisienne, Désiré Doué serait aussi amené à jouer ponctuellement dans l’entrejeu. La polyvalence de l’ancien Monégasque sera donc un atout dans le système de Luis Enrique. Le technicien espagnol a fait de même avec plusieurs joueurs offensifs de l’effectif. Le coach parisien « aime voir ses attaquants bouger sans cesse, dans une saison comme dans un même match. Mais dans ce rôle ou dans un autre, il lui reste à se libérer et à être patient », conclut le quotidien sportif.

Youtube : Canal Supporters Paris

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