La popularité du PSG en France ne cesse de grimper

Le PSG est entré dans la légende du football mondial en remportant une deuxième Ligue des champions de suite. Avec ses performances sur le terrain, il voit sa popularité en France grimper en flèche.

Le PSG, depuis l’arrivée de Luis Enrique sur son banc, réalise des performances exceptionnelles en Ligue des champions. Depuis la saison 2023-2024, le club de la capitale a atteint au moins les demi-finales de la compétition et vient de réaliser un doublé historique. Si les Rouge & Bleu ont souvent été moqués pour leurs résultats européens, ils reçoivent désormais des louanges partout en France et dans le monde entier. Dans une étude publiée par l’institut de sondages CSA, 67 % des Français disent avoir une bonne image du PSG, 74 % estiment que le club de la capitale fait rayonner le pays à l’international.

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Un très fort plébiscite chez les jeunes

En ce qui concerne la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3), 61 % des Français sondés indiquent ressentir de la joie après la victoire parisienne. Ils sont également 66 % à estimer que le PSG rend fier tous les Français, pas seulement les Parisiens. 55 % des sondés sont fiers de voir Paris sur le toit de l’Europe. Là où le PSG fait quasiment l’unanimité, c’est auprès des jeunes. 83 % d’entre eux, qui ont entre 15 et 24 ans, sont « fiers » de voir qu’une équipe française peut atteindre un tel niveau et gagner des prix aussi prestigieux. Pour 64% d’entre eux, le PSG est l’équipe la plus légendaire.









