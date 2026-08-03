La position claire du FC Barcelone sur le dossier Ferran Torres

À un an de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, l’avenir de Ferran Torres reste flou. Du côté du club catalan, toutefois, la volonté est claire : conserver l’international espagnol.

En ce mois d’août, le PSG a décidé d’accélérer son mercato. Alors que le dossier Maghnes Akliouche approche de son dénouement, deux autres pistes à l’étude pour renforcer le secteur offensif des Rouge & Bleu : Mika Godts et Ferran Torres. Concernant ce dernier, il est ciblé afin de compenser le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan.

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Hansi Flick compte sur Ferran Torres

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le FC Barcelone, le héros de la finale de la Coupe du monde 2026 n’a pas encore tranché concernant son avenir. Mais du côté du club catalan, la situation est très claire : Ferran Torres n’est pas à vendre, ont déclaré des sources du club au Mundo Deportivo. L’entraîneur Hansi Flick compte sur lui pour la saison 2026-2027 et le Barça souhaite lui proposer une prolongation de contrat à partir de septembre, même si cela implique de verser un montant supplémentaire à Manchester City (environ 8 M€) conformément à une clause conclue lors de son transfert en 2021, précise le quotidien espagnol.

Dans l’entourage du joueur, le silence est total car Ferran Torres veut profiter pleinement de ses vacances après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Espagne. À ce jour, l’attaquant de 26 ans n’a pas encore annoncé son envie de quitter la Catalogne. « Si cela se produit, le club blaugrana évaluera déjà s’il s’ouvre à un transfert ou préfère le garder malgré le risque qu’il parte gratuitement l’été prochain, car cela lui permettrait également de compter sur lui pendant la prochaine campagne et de gagner du temps pour essayer de le convaincre de continuer », explique MD. Mais si le joueur demande à partir, le Barça serait prêt à lui ouvrir la porte en fixant un prix. Le champion d’Espagne attend donc avec impatience le retour de vacances de Ferran Torres, prévu 12 août.