Le dossier de la vente du Parc des Princes au PSG continue de faire parler du côté de la Mairie de Paris. A tel point que les élus de la capitale ont aujourd’hui procédé à un vote afin de soumettre la position d’Anne Hidalgo au conseil de la ville.

Ce mardi 6 février, le conseil de la Mairie de Paris a posé sur la table le sujet de la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. En s’appuyant sur la position ferme de la Maire de la ville, Anne Hidalgo, un vote a été réalisé au cours du conseil du jour : « Je le répète : nous sommes prêts à étudier et accompagner des transformations du Parc. Je le redis aussi aujourd’hui et une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes, c’est le patrimoine des parisiennes et des parisiens. Le sujet est clos« , a-t-elle déclaré dans les colonnes de Ouest France. A la suite de ces mots, un vote a donc été effectué au conseil de Paris du jour afin de savoir si les élus soutenaient la position de la Mairie. Le résultat est sans appel, mais une lecture reste possible. En effet, 64 votes pour que le Parc des Princes reste la propriété de la Ville de Paris, contre 0 vote pour la cession au Paris Saint-Germain. Toutefois, 86 abstentions sont à relever. « Le PSG appartient tout autant que le Parc au patrimoine parisien. Si le club quitte le Parc, que va devenir le Stade ? La position du bon sens est la poursuite du dialogue avec le PSG« , a déclaré Jérémy Redler, maire du XVIe (Changer Paris), dans des propos relayés par nos confrères du Parisien. Ce dernier a donc fait savoir que l’abstention sera la position de son groupe au conseil de Paris.