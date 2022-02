La prédiction de Bitton sur la double confrontation PSG / Real

Demain soir (21 heures, Canal Plus / RMC Sport 1), le PSG reçoit le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Fervent supporters des Rouge & Bleu, Stéphane Bitton a évoqué cette double confrontation dans sa chronique pour France Bleu Paris. Et le journaliste a donné sa prédiction sur le résultat final de ce huitième de finale.

« Je vais me mouiller, le PSG va éliminer le Real Madrid au soir du 9 mars prochain. Oui, parce que Paris est supérieur au Real Madrid, parce que le Real Madrid n’est plus ce qu’il était. Mais aussi parce que le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre un rendez-vous manqué face au Real, une élimination qui serait plus qu’une élimination. Ce serait une énième déconvenue et surtout un terrible échec et l’aveu d’une politique sportive complètement ratée. Mais je vous rassure ce matin, ça n’arrivera pas.«