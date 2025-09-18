La prédiction de Luis Enrique à Arne Slot sur la C1 2024-2025

Le PSG a remporté la Ligue des champions la saison dernière après un parcours épique. En huitièmes, il a éliminé Liverpool, le grand favori. Arne Slot, le coach des Reds, a dévoilé une anecdote sur Luis Enrique.

Le 31 mai dernier, le PSG a surclassé l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions (5-0). Les Parisiens ont inscrit la Coupe aux grandes oreilles à leur palmarès après de très nombreuses années à courir après. Son parcours pour remporter la plus prestigieuse des compétitions de club n’a pas été simple. Après une phase de ligue difficile, le PSG s’est qualifié pour les barrages de la compétition. Il aura surclassé Brest à ce stade de la Ligue des champions (10-0 au cumulé).

« Il a encore eu raison »

En huitièmes de finale, le PSG est tombé sur le favori de la compétition, qui a terminé premier de la phase de ligue, Liverpool. Après avoir totalement dominé le match aller, le club de la capitale a été crucifié dans les dernières minutes du match (0-1) au Parc des Princes. Sur la pelouse d’Anfield, Ousmane Dembélé va rapidement ouvrir le score. Les deux équipes n’arrivent pas à se départager et ont dû jouer la qualification en quart de finale de la Ligue des champions lors de la séance des tirs au but. Lors de cette dernière, les Parisiens n’ont pas tremblé alors que Liverpool a vu Gianluigi Donnarumma repousser deux tentatives, ce qui a permis au PSG de se qualifier. Dans une interview accordée à The Athletic, Arne Slot, le coach des Reds, a dévoilé une prédiction que lui avait dite Luis Enrique avant ces huitièmes de finale. « Luis Enrique avait dit que le gagnant de Liverpool / PSG gagnerait la Champions League. Il a encore eu raison », salue le coach néerlandais. Le PSG éliminera ensuite Aston Villa en quart de finale, Arsenal en demi-finale avant de surclasser l’Inter Milan en finale (5-0).