La préfecture de police de Paris défavorable à une fan zone dans Paris

Après la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions, Emmanuel Grégoire avait évoqué une possible fan zone dans Paris pour assister à la finale. La préfecture de police de Paris serait défavorable à cette idée.

Après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions (5-4, 1-1), le PSG retrouvera Arsenal en finale de la Ligue des champions. Pour suivre la finale, le PSG discute actuellement de la possibilité de diffuser, comme la saison dernière, la rencontre au Parc des Princes. Après la qualification contre les Bavarois, Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, avait émis la possibilité d’organiser une fan zone dans Paris le jour de la finale. Mais la préfecture de police de Paris a expliqué être défavorable à cette possibilité auprès de l’AFP.

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Plusieurs autres évènements programmés dans Paris le 30 mai

Auprès de l’agence de presse, la Préfecture de Police de Paris indique également qu’outre la finale entre le PSG et Arsenal, plusieurs événements sont déjà programmés le 30 mai, dont un concert de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France, un autre du rappeur Damso à La Défense Arena ainsi qu’un de Bouss à l’Accor Arena et que Roland Garros aura commencé. « La préfecture de police échange avec l’ensemble des parties sur les différents événements prévus afin de permettre aux habitants de l’agglomération parisienne de profiter des festivités en sécurité », explique l’instance à l’AFP. « Son rôle est d’assurer la sécurité de celles et ceux qui souhaitent faire la fête mais aussi de s’assurer que celles et ceux qui voudraient profiter d’un moment de liesse pour commettre des infractions ne puissent perturber la quiétude de tous. À ce stade des discussions, la préfecture de police est défavorable à l’installation d’une fan zone à Paris le 30 mai », conclut la Préfecture.