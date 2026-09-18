La première liste de Zinédine Zidane avec trois joueurs du PSG

Nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane a dévoilé sa première liste de 23 joueurs. Et dans cette dernière, quatre joueurs du PSG y figurent.

Après quatorze ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a laissé son poste de sélectionneur des Bleus à Zinédine Zidane. Une nomination attendue avec impatience par les Français, qui réclamaient l’arrivée de l’ancien meneur de jeu depuis de nombreuses années. Ce vendredi, les choses sérieuses ont commencé pour le nouveau sélectionneur des Bleus. Il a en effet dévoilé sa liste de 23 joueurs pour les quatre premiers matches de Ligue des nations qui verront la France défier la Turquie le 25 septembre (20h45), la Belgique le 28 septembre (20h45), l’Italie au Stade de France le 2 octobre (20h45) et de nouveau la Belgique (5 octobre, 20h45).

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Cinq nouveaux

Dans cette liste, Zinédine Zidane a convoqué trois joueurs du PSG. Sans surprise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery font partie de la liste. Présents lors de la Coupe du monde avec les Bleus, Maghnes Akliouche, Lucas Digne et Lucas Hernandez n’ont pas été convoqués par le nouveau sélectionneur des Bleus. Parti à Liverpool cet été, Bradley Barcola est bien là. Pour sa première liste, Zinédine Zidane a apporté de la nouveauté avec cinq nouveaux, Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha et Estéban Lepaul. Absent de la Coupe du monde, Eduardo Camavinga fait son retour, tout comme Adrien Truffert et Pierre Kalulu, qui n’avaient plus été sélectionnés depuis de nombreuses années.

La liste de l’équipe de France