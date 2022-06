La présentation de Xavi Simons au PSV ne devrait pas tarder

Si la nouvelle est tombée en fin de semaine dernière, Xavi Simons devrait vraisemblablement prolonger avec le PSG, avant de se faire prêter eu PSV Eindhoven. Et c’est en ce sens qu’aujourd’hui, ce dossier semble avoir avancé considérablement. Et pour cause, le protagoniste de ce dossier a été aperçu aujourd’hui dans le centre d’Eindhoven en compagnie du team manager du club néerlandais, Bas Roorda.

Xavi Simons is gespot met Bas Roorda in het centrum van Eindhoven. Kwestie van tijd voor de presentatie bij PSV. pic.twitter.com/H843QndknV — Ramon Petit (@RamonPetit2001) June 28, 2022

Qu’une question de temps

En plus de ce cliché capturé au Pays-Bas, d’autres informations sont tombées aujourd’hui sur le dossier. En effet, Fabrizio Romano affirme que les trois parties, à savoir le PSG, Xavi Simons et le PSV ont des accords. Le journaliste italien souligne également que « ce n’est qu’une question de temps et de paperasse » ainsi que le club néerlandais « a eu de bonnes discussions » avec le clan du joueur. Ce dernier est satisfait du projet proposé.