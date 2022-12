L’Argentine a surclassé la Croatie en demi-finale hier soir (3-0) pour se qualifier pour sa sixième finale de Coupe du Monde de son histoire, la deuxième lors des trois dernières éditions. La presse argentine n’a pas tari d’éloge sur Lionel Messi et l’Albiceleste.

L’Argentine attend son adversaire pour la finale. La France et le Maroc s’affronteront ce soir pour s’offrir la deuxième place en finale de la Coupe du Monde. Hier soir, l’Albiceleste a surclassé la Croatie grâce à un très bon Lionel Messi, auteur d’un but et d’une passe décisive et un Julian Alvarez double buteur et qui a obtenu le penalty transformé par le numéro 30 du PSG. La presse argentine s’est montré dithyrambique envers la sélection et la Pulga. Sur son site internet, Clarin a souligné l’alchimie parfaite de l’Albiceleste, qui s’est qualifié en finale grâce à « au meilleur des Messi et à un Julian Alvarez létal. » Clarin qui assure que l’attaquant du PSG (35 ans) a réalisé « la plus belle passe décisive de l’histoire de toutes les Coupes du monde » après son festival de dribles contre Joško Gvardiol.

La presse argentine et la performance extraordinaire de Messi

De son côté, Olé salue un match historique de la sélection argentine avec une performance extraordinaire de l’attaquant du PSG mais aussi celle de Julian Alvarez. « Une victoire 3-0 qui restera scellée dans chaque cri, dans chaque coeur, dans chaque ‘abrazo’, dans chaque pleur. » La Nacion a souligné « le jeu magistral de Lionel Messi« , parlant d’une performance géniale et magique de l’Argentine contre la Croatie pour se qualifier en finale de la Coupe du Monde.