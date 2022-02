Ce mardi soir, le PSG a livré une grande prestation pour son huitième de finale aller de Ligue des champions. Opposés au Real Madrid, les hommes de Mauricio Pochettino ont largement dominé et ont dû attendre les dernières secondes pour voir Kylian Mbappé libérer le Parc des Princes. Alors qu’il fait la Une de la presse française, l’attaquant parisien est également présent sur la première page de nombreux journaux espagnols. Petit florilège au lendemain de la victoire des Rouge & Bleu.

Marca accorde sa Une au face à face gagnant de Kylian Mbappé contre Thibaut Courtois en titrant « Mbappé est si bon ! Il a concrétisé à la 94e la domination totale du PSG sur le Real Madrid. » Le quotidien rappelle que l’équipe de Carlo Ancelotti n’a pas cadré la moindre frappe sur ce match et qu’elle sera privée de Casemiro et Ferland Mendy pour le match retour pour cause de suspension. Le journal espère notamment que le Santiago Bernabéu sera « un chaudron » pour cette confrontation retour le 9 mars prochain.

L’autre quotidien madrilène, AS, met également en avant le but victorieux du champion du Monde 2018. « C’est une bombe », titre le journal hispanique. « Mbappé donne l’avantage au PSG avec un but dans le temps additionnel après un énorme match (…) Le Bernabéu exige un meilleur Real Madrid » pour le match retour dans trois semaines.

Les quotidiens catalans mettent également en avant Kylian Mbappé. Pour Sport, l’attaquant de 23 ans a prouvé grâce à sa prestation qu’il était au top du football mondial. « Mbappé a rendu justice en marquant à la dernière minute avec une prestation digne d’un véritable crack mondial », résume le quotidien. De son côté, Mundo Deportivo insiste également sur ce but du champion du Monde qui récompense logiquement le PSG. « Mbappé ne s’occupe pas de son avenir. Il portera peut-être le maillot blanc en juin, mais actuellement il veut gagner la Ligue des champions avec le PSG. »

Enfin, le quotidien El Pais – via son site internet – a salué la prestation globale des Parisiens. « Mbappé joue toujours pour le PSG et a fait payer un Real Madrid discret, très bas et rachitique. Pourtant, le Real, mâchoire serrée et sans un regard vers le but adverse, a résisté jusqu’à 40 secondes de la fin à Mbappé qui d’un coup de tonnerre l’a condamné. Avec mérite, pas seulement parce que l’attaquant français a été bien au-dessus de tous les autres joueurs, mais aussi parce que le PSG a été à un niveau bien supérieur aux hommes d’Ancelotti. »