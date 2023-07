Hier, lors de la présentation de Luis Enrique comme nouveau coach du PSG, Nasser al-Khelaïfi a envoyé un ultimatum à Kylian Mbappé sur son avenir. Des déclarations qui n’ont pas échappé à la presse espagnole.

Le feuilleton Kylian Mbappé est relancé de plus belle. Après les longs mois d’attente lors du début de l’année 2022 jusqu’en mai de la même année, l’avenir de Kylian Mbappé a été relancé ces dernières semaines. Dans son contrat au PSG, l’attaquant (24 ans) a une année supplémentaire en option qui lui permettrait d’être lié au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Mais il a fait savoir qu’il ne comptait pas l’activer. Du côté des Rouge & Bleu, on ne veut pas perdre son joueur libre la saison prochaine. Soit il prolonge, soit il est placé sur le marché cet été. Lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, Nasser al-Khelaïfi a adressé à un ultimatum à son numéro 7, ultimatum qu’il a confirmé lors d’une interview accordée au Parisien. « Nous voulons qu’il reste, nous pouvons le répéter deux ou trois fois. Mais il ne peut pas partir gratuitement. » Des propos qui n’ont pas échappé à la presse espagnole.

Il fait la Une de Marca

Marca a fait sa Une sur le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec comme titre « Órdago a Mbappé. » C’est une expression espagnole qui peut s’apparenter à un pari à tout ou rien. Du côté de AS, on estime que cette opération reste toujours difficile et qu’il sera difficile de combler tout le monde dans cette affaire. Le quotidien sportif madrilène rappelle qu’un éventuel transfert de l’international français devrait s’élever à 200 millions d’euros. AS explique aussi que le côté salarial pourrait compliquer la tâche du côté du Real. D’ailleurs, Joaquín Maroto, directeur-adjoint d’AS, s’est montré pessimiste au moment d’évoquer ce dossier pour la Cadena Ser. « Mbappé n’est attaché qu’à l’argent. Quitter le PSG cet été lui coûte 200 millions d’euros. Je ne vois pas Kylian renoncer à un euro car il ne l’a jamais fait, c’est pourquoi j’ai du mal à croire qu’il puisse arriver« , lance le journaliste dans des propos relayés par RMC Sport. Pour le journaliste ibérique, le temps sera un allié pour le club merengue. En effet, l’opération Mbappé pourrait coûter 400 millions d’euros actuellement. Là où le prix pourrait être divisé par deux fin août et Mbappé serait libre à partir du 1er janvier prochain s’il ne prolonge pas.