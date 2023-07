La presse espagnole s’enflamme au sujet de Kylian Mbappé

Hier soir, tout le monde était sur le point de rejoindre son lit pour dormir à poings fermés. Mais c’est sans compter l’importante décision prise par le PSG cette nuit au sujet de Kylian Mbappé, au point de perturber les rêves des supporters parisiens. Le Paris Saint-Germain a décidé d’écarter l’attaquant français du stage au Japon, pensant que le joueur de 24 ans a déjà un accord avec le Real Madrid pour partir libre. La presse espagnole en a évidemment profité pour bousculer ses colonnes.

« Mbappé officiellement à vendre », « Dans les cordes », « Le PSG abat Mbappé »

« Mbappé officiellement à vendre », c’est ce que titre Marca ce matin. Le journal, habitué à traiter de l’actualité du Real Madrid, n’a pas évoqué une seule fois le club espagnol. Il s’est plutôt concentré sur le fait que le PSG vit « comme une trahison » la décision de Kylian Mbappé de ne pas lever l’option d’une année supplémentaire dans son contrat. Marca ajoute que « le club parisien considère qu’il (le joueur) a déjà un accord avec une autre équipe pour se libérer l’été prochain ».

« Dans les cordes », peut-on voir dans la une de AS. Pour le concurrent de Marca, cette décision du board parisien « est un moyen de pression après avoir ignoré l’ultimatum d’Al Khelaïfi ». Sur le site du même média, on peut lire une autre Une, tout aussi importante : « Le PSG abat Mbappé ». « Le club s’attend à recevoir 20 M€ pour cette tournée, mais cela, c’était avec l’enfant de Bondy dans sa vitrine. Sans lui, incertitude. Peu importe : le PSG considère que cette décision, malgré le préjudice économique, est plus importante. Et que cette perte d’argent à court terme est infiniment inférieure à la perte à long terme », explique le journal.

La presse catalane y va aussi de ses informations. « Le PSG exclut Mbappé de sa tournée au Japon », écrit Mundo Deportivo qui évoque également des « fortes tensions » à Paris. « Mbappé ne voyagera pas au Japon avec le PSG », explique le média Sport, qui parle aussi de « l’éternel désir de Mbappé d’aller au Real Madrid ».

