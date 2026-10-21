La presse espagnole s’incline devant la prestation du PSG face au FC Barcelone

Après la nouvelle belle victoire du PSG face au FC Barcelone (4-2) en Ligue des champions, la presse espagnole a reconnu la supériorité du double champion d’Europe.

Le PSG a offert une nouvelle belle soirée européenne aux amateurs de football. Ce mardi soir, les Rouge & Bleu ont livré une nouvelle prestation XXL pour battre une équipe du FC Barcelone invaincue depuis le début de la saison (4-2). Sans surprise, cette performance des joueurs de Luis Enrique a ébloui le monde du football, notamment la presse espagnole, qui s’incline devant la supériorité des Rouge & Bleu.

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« Le champion est à un autre niveau », « On se reverra », « Le PSG toujours aux commandes »

Le quotidien Marca résume parfaitement cette soirée parisienne : « Le champion est à un autre niveau. » Le journal madrilène a couvert de louanges les coéquipiers de Lucas Hernandez : « Un champion a fait tomber ce grand Barça (…) Le meilleur match possible à l’heure actuelle n’a déçu personne. Le double champion d’Europe voulait freiner l’élan de l’ambitieux prétendant, tandis que Barcelone tenait à montrer clairement au Parc des Princes que cette année, c’était le bon moment d’ajouter une nouvelle Coupe aux grandes oreilles à son palmarès. Au final, le champion a prouvé pourquoi il l’était (…) C’était la première défaite d’une équipe du Barça qui s’est battue avec acharnement tout au long de la rencontre, mais qui a finalement cédé face au champion en titre. Ils espèrent se retrouver dans quelques mois. Un match véritablement spectaculaire. »

Du côté d’AS, on reconnaît également la force collective du PSG : « Le PSG est toujours aux commandes (…) Le Paris Saint-Germain a battu le Barça comme il avait battu Manchester City (4-2) il y a une semaine, deux des équipes qui, soi-disant, avec le Bayern, menacent une hiérarchie qui semble aujourd’hui incontestable et qui pointe vers une dynastie si l’équipe de Luis Enrique ne souffre pas d’une baisse ou si les rivaux s’améliorent beaucoup au printemps. Car il est vrai que le Barça a progressé et qu’il a parfois mis en difficulté le double champions d’Europe, mais ils sont toujours à un échelon supérieur. »

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, miércoles 21 de octubre 📰 CAMPEÓN POR ALGO — Diario AS (@diarioas) October 20, 2026

Du côté de la presse catalane, on reste abattu après cette défaite du FC Barcelone au Parc des Princes. « Le Barça subit une lourde défaite face aux champions dans un match fou (…) Malheureusement, la banderole choquante déployée par les ultras du PSG, représentant une tronçonneuse ensanglantée déchirant l’écusson du Barça et portant le message « Massacre parisien » – un incident que le club catalan signalera à l’UEFA – s’est finalement concrétisée sur le terrain. Dans un match frénétique, où les hommes de Luis Enrique ont assiégé le but de Joan Garcia dès la première minute, le Barça a été clairement dominé par les doubles tenants du titre de la Ligue des champions et a compris qu’il devait encore progresser pour prétendre au titre continental suprême. Ils se sont inclinés 4-2, mettant fin à une série de 12 victoires consécutives, mais le score aurait pu être bien plus lourd sans Joan Garcia , le meilleur joueur du Barça avec Xavi Espart« , résume Mundo Deportivo.

Même son de cloche du côté de Sport, qui donne rendez-vous au PSG plus tard dans la compétition : « On se reverra (…) Le FC Barcelone a constaté au Parc des Princes qu’il n’était pas encore au niveau de la meilleure équipe d’Europe, le PSG, mais il s’est également assuré d’être sur la bonne voie. Trop de concessions défensives dans le pire scénario possible. Si le Barça de Flick avait besoin d’un test de niveau après le spectaculaire début de saison, le PSG de Luis Enrique était le « monstre » final (…) ils ont subi la première défaite de la saison avec le sentiment qu’il y a beaucoup de travail à faire, mais qu’ils n’ont pas encore dit le dernier mot dans cette édition de la Ligue des champions. »

Enfin, pour la Cadena SER, il n’y a pas photo, le PSG est candidat à sa propre succession en Ligue des champions : « Le Paris Saint-Germain reste le candidat numéro un pour remporter cette Ligue des champions et asseoir son hégémonie avec un troisième titre consécutif. »

🗞️𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 💔 El Barça cae en París, pero deja la promesa de volver, Además, la lesión de Dani Olmo, el empate del Atlético y la remontada del Liverpool ante el Villarreal 📰 Todo esto y mucho más, en la portada de SPORT https://t.co/puZgAKhaYX — Diario SPORT (@sport) October 20, 2026