La presse espagnole s’incline une nouvelle fois devant le récital du PSG en Ligue des champions

Auteur d’une nouvelle soirée éblouissante en Ligue des champions, le PSG a reçu les louanges de la presse espagnole après sa large victoire sur la pelouse de Villarreal.

Le PSG ne cesse d’impressionner le monde du football. Après ses victoires de prestige face à Manchester City (4-2) et au FC Barcelone (4-2), l’équipe de Luis Enrique a une nouvelle fois ébloui la presse étrangère, notamment en Espagne, deux semaines après sa démonstration face au club catalan.

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« Le PSG est une brute », « Le PSG poursuit sa marche triomphale », « Le PSG écrase un Villarreal apeuré »

Le quotidien AS met en avant l’avalanche de buts qui s’est abattue sur Villarreal en 17 minutes : « Le PSG est une brute. Un véritable séisme a réduit La Cerámica en poussière en seulement 7 minutes et 35 secondes (…) D’accord, les joueurs du PSG sont d’une rapidité fulgurante et leur pressing haut est d’une efficacité redoutable. D’accord, s’ils reçoivent le ballon dans la surface, ils marquent. Mais il est inadmissible que les quatre buts du PSG, marqués entre la 9e et la 16e minute, soient venus de cadeaux de l’équipe adverse », regrette le quotidien madrilène. De son côté, Marca compare cette rencontre à un match de boxe façon Mike Tyson : « Dans le plus pur style de Mike Tyson. Sortir du coin face à un adversaire terrifié dont les jambes tremblent. Un coup, puis un autre, puis encore un autre… et au tapis. C’est fini. Jamais un match de football n’avait autant ressemblé à un combat du légendaire boxeur américain. Le PSG a écrasé Villarreal en un clin d’œil, tandis que les locaux imploraient une trêve à chaque action. »

Du côté de la Cadena COPE, on salue le récital des Rouge & Bleu à La Cerámica : « Le Paris Saint-Germain poursuit sa marche triomphale en Ligue des champions après une nouvelle prestation impressionnante contre Villarreal, n’ayant eu besoin que de 16 minutes pour démanteler son adversaire lors d’une première mi-temps qui s’est terminée sur le score de 0-4 (…) L’équipe française, avec l’Espagnol Fabián Ruiz comme joueur le plus remarquable, a scellé la victoire avec deux buts supplémentaires. » Enfin, Mundo Deportivo met en lumière la peur des adversaires face au double champion d’Europe : « Le PSG écrase un Villarreal apeuré grâce à un début de match irrésistible. ‘Le PSG sent la peur et ne pardonne pas.’ L’entraîneur de Villarreal, Iñigo Pérez, avait prévenu lors de la conférence de presse d’avant-match, des propos parfaitement prophétiques de ce qui allait se produire ce mardi à La Cerámica. L’équipe de Luis Enrique y a littéralement écrasé la concurrence, s’imposant sur le score sans appel de 6-0 et inscrivant quatre buts dans les 17 premières minutes, scellant ainsi le sort de la rencontre en un clin d’œil et signant sa quatrième victoire dans cette Ligue des champions. »

4 buts en 8 minutes 🤯 https://t.co/ZIxHf00GjZ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 4, 2026