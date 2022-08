La presse étrangère impressionnée par Messi et le PSG face à Clermont

Ce samedi soir, le PSG a de nouveau réalisé un super match face à Clermont. Les Rouge & Bleu ont été sérieux dans le jeu et ont réussi à faire la différence devant le but grâce à 5 buts inscrits dont un retourné acrobatique spectaculaire de Leo Messi qui fait déjà le tour du monde. La presse européenne et internationale s’est réglée devant cette rencontre et l’ont fait savoir.

Messi « dans l’histoire »

Le geste spectaculaire de Messi aura ébloui les observateurs du football. En Espagne et dans les colonnes de Marca, on évoque « une bicyclette historique pour un Messi historique », son match lui permet « d’une nouvelle fois entrer dans l’histoire » puisqu’il serait devenu avec ce chef d’oeuvre le troisième meilleur buteur de l’histoire du football, derrière Cristiano Ronaldo et Josef Bican. Du côté de la Catalogne et du Mundo Deportivo, on écrit que les Parisiens se sont « amusés » face aux Clermontois en expliquant que les Rouge & Bleu sont sans surprise « la meilleure équipe de France ». Le média barcelonais souligne aussi « l’engagement de Neymar », qui on le rappelle a inscrit un but et a délivré 3 passes décisives ce samedi soir.

La presse argentine est aussi en extase sur le match de son idole nationale. Pour Tyc Sport et Olé Leo Messi a ajouté « un nouveau bijou à sa collection » et on se « délecte » aussi de sa « bicyclette spectaculaire », ce dernier « enchante » le Paris Saint-Germain qui a délivré « un récital » face aux Clermontois. De belles promesses qui on l’espère se confirmeront samedi prochaine face à Montpellier (21h00).