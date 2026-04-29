La presse européenne émerveillée par cette demi-finale PSG / Bayern Munich

Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont émerveillé le monde du football avec une demi-finale aller d’anthologie au Parc des Princes, qui a tourné en faveur des Rouge & Bleu (5-4).

Ce mercredi matin, le monde du football s’est réveillé avec le sourire. Et pour cause, le PSG et le Bayern Munich ont livré une bataille légendaire en demi-finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens se rendront à l’Allianz Arena avec un léger avantage grâce à leur victoire 5 à 4. Au lendemain de ce match, la prestation offerte par les deux équipes a émerveillé la presse européenne. Et les superlatifs ne manquent pas.

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« Un pur chef d’oeuvre footballistique », « un match d’anthologie », « ode au football »

En Allemagne, cette rencontre est vécue comme une ode au football, comme l’explique le journal Bild. « Merci pour ces 90 minutes de pur chef-d’œuvre footballistique. Dans un spectacle incroyable mettant en scène les meilleures attaques du monde, le Bayern Munich s’est incliné 4-5 face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain, lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions. Neuf buts, deux penalties, des occasions de part et d’autre: bref, un match d’anthologie. »

En Espagne, le journal AS est sous le choc : « Le monde est sous le choc (…) Un match d’anthologie, une bataille épique et une démonstration offensive magistrale des deux meilleures équipes d’Europe ont fait de PSG-Bayern un spectacle inoubliable qui restera gravé dans les mémoires pendant des décennies comme l’une des demi-finales de Ligue des Champions les plus palpitantes. » Même son de cloche du côté du quotidien Marca : « Cette rencontre était présentée comme une finale avant l’heure, et elle a tenu toutes ses promesses. Le PSG et le Bayern ont offert un spectacle inédit cette saison… voire depuis longtemps. Difficile d’imaginer que le champion d’Europe ne sorte pas vainqueur de cette confrontation. » De son côté, Sport évoque une « ode au football. »

📰𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



⚽️¡Una oda al fútbol! PSG-Bayern (5-4)



🔴🔵Cuti Romero, el plan B de Deco



⬜️Florentino Pérez quiere a Mourinho de nuevo en el banquillo del Madrid



🎾Rafa Jódar continúa impresionando en Madrid y ahora se mide a Sinner pic.twitter.com/I0wMC6GFDi — Diario SPORT (@sport) April 28, 2026

En Angleterre, on applaudit aussi cette confrontation légendaire, à l’image du Daily Mail : « Que se passe-t-il quand deux super-clubs s’affrontent ? L’anarchie. Une anarchie magnifique, absurde, débridée… Venons-nous d’assister au meilleur match que ce magnifique sport ait jamais produit ? Bonne chance à l’Atlético de Madrid et à Arsenal pour éclipser ce spectacle grandiose. Pour ces deux équipes, succéder à ce festin somptueux, (…) c’est presque comme si deux atomes en collision tentaient d’éclipser le Big Bang. » Le journal The Guardian est sur la même longueur d’onde dans son analyse : « Lors d’une soirée lumineuse, palpitante et légèrement folle au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont offert un spectacle qui semblait relever d’une toute autre catégorie d’activité humaine. (…) Le plus remarquable était le spectacle lui-même, digne des plus grands dieux du football: une combinaison saisissante de technique et de jeu d’une précision chirurgicale, et d’une pression offensive incessante (…) Nous avons assisté à un spectacle proche de l’art, 90 minutes d’improvisation collective de haut niveau, dans un jeu physique et intense. » Le tabloïd The Sun qualifie même cette rencontre de « match du siècle (…) Cela aurait dû être la finale – Dieu merci que ce ne soit pas le cas et que nous puissions tout recommencer la semaine prochaine. »

En Italie, la Gazzetta dello Sport complimente aussi cette rencontre de folie : « Le PSG et le Bayern, vous êtes incroyables! De la magie, des poteaux et neuf buts dans le match de l’année (…) Un spectacle total. Du vrai football, du football à l’état pur. Le football dans toute sa splendeur. Celui des buts et de la passion. En bref, le PSG et le Bayern Munich ont démontré que la philosophie qui les anime est la plus belle. Elle fait rêver les supporters et laisse des souvenirs impérissables. » Du côté du Portugal, A Bola est aussi dithyrambique : « Si vous n’avez pas vu le match entre le PSG et le Bayern, et si vous en avez la possibilité, faites-le. Car les neuf buts, le renversement de situation, le football offensif constant, les nombreux duels entre les grandes figures du football ont donné lieu, au Parc des Princes, à Paris, à une rencontre digne de figurer dans n’importe quel Louvre dédié au sport roi. »