La presse européenne en admiration devant la qualification du PSG face au Bayern

Dans un match héroïque sur la pelouse du Bayern Munich (1-1), le PSG a obtenu sa place en finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive.

Le PSG est à une marche de réaliser un back-to-back en Ligue des champions. Après sa victoire la saison passée face à l’Inter Milan (5-0), le club parisien aura la possibilité de défendre son titre le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal. Pour atteindre la finale, le club parisien a arraché sa qualification sur la pelouse du Bayern Munich au terme d’une prestation héroïque (1-1). Après avoir été émerveillée lors d’un match aller de folie (5-4), la presse européenne a affiché son admiration devant l’équipe de Luis Enrique.

« La bête noire non seulement du Bayern, mais de tout un continent »

En Angleterre, on évoque la maturité de cette jeune équipe du PSG, à l’image du Daily Mail : « Nous avons vu pourquoi les Parisiens sont les favoris pour aller jusqu’au bout. Défensivement, ils ont été superbes. Ce fut une prestation empreinte de maturité, digne des champions d’Europe, ceux de la saison dernière et peut-être de celle-ci. Arsenal est prévenu : le PSG rappelle à tous pourquoi il est la meilleure équipe du continent, prouvant qu’il sait aussi bien défendre que briller (…) Les Parisiens ont prouvé la saison dernière qu’ils avaient les moyens de remporter cette compétition, et je dirais même qu’ils sont encore meilleurs cette année. Il faudrait un véritable exploit pour arrêter cette machine de guerre construite par Luis Enrique. C’est une équipe qui marquera son époque », écrit le reporter Harry Bamforth. Même son de cloche du côté du Guardian : « L’excellence du Paris Saint-Germain, capable de concilier performance et plaisir (…) Tout ne peut pas toujours être une partie de plaisir mais le PSG s’est montré sérieux en neutralisant un Bayern Munich en manque de rythme. » Le BBC évoque même un PSG qui marque l’histoire du football :« Le PSG a apporté une nouvelle preuve convaincante qu’il doit être compté parmi les grandes équipes de ces dernières années. »

En Espagne, le quotidien AS est aussi élogieux envers le tenant du titre : « Le PSG a fait preuve d’une remarquable maîtrise défensive et a progressivement usé un Bayern Munich qui semblait tourner en rond [et] n’a pas réussi à percer le bloc défensif des champions d’Europe, qui ont parfois défendu à dix et ont étouffé toutes les attaques du géant munichois. Un géant qui, minute après minute, semblait s’épuiser de plus en plus. La bête noire non seulement du Bayern, mais de tout un continent. Le Bayern courait sans avancer, pendant que le PSG étouffait chacune de ses offensives. » Les quotidiens Marca et Mundo Deportivo mettent en avant le travail de Luis Enrique : « Il fait une fois de plus de Munich un lieu sacré pour son PSG. », « La star du PSG ne porte pas de short, c’est Luis Enrique. » En Italie, c’est la performance de Khvicha Kvaratskhelia qui est saluée par la Gazzetta dello Sport : « Kvaratskhelia débloque immédiatement la situation et mérite le Ballon d’Or. » Du côté de La Repubblica, c’est le travail défensif parisien qui est mis en avant : « Luis Enrique a prouvé que l’idée qu’il était indifférent au travail défensif, ou que son équipe en était tout simplement incapable, était totalement fausse. En réalité, ce sont précisément ses stratégies défensives qui ont finalement décidé du sort de la demi-finale retour. »

Le son de cloche est complètement différent en Allemagne, qui pointe du doigt l’arbitrage à l’image de Bild. « Scandale arbitral ! Le rêve ultime du Bayern brisé. Contrairement au festival footballistique de la capitale française, cette fois-ci, ce ne sont pas les 22 stars sur le terrain qui sont sous les projecteurs, mais – au grand dam des supporters munichois – l’arbitre Joao Pinheiro. » Même son de cloche du côté de Die Welt, qui évoque « les décisions désastreuses de l’arbitre contre le Bayern Munich », tout en rappelant que « le club munichois a manqué bien plus qu’une simple erreur d’arbitrage. »