La presse européenne impressionnée par la prestation du PSG face à Manchester City

Auteur d’une première période de haut vol lors de la victoire spectaculaire face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions, le PSG a ébahi la presse européenne.

Le PSG a une nouvelle fois marqué les esprits. Ce mercredi soir, le double champion d’Europe en titre s’est offert une victoire spectaculaire sur la pelouse de Manchester City (4-2) en Ligue des champions. Pour ramener les trois points de ce déplacement périlleux en Angleterre face au leader de Premier League, les hommes de Luis Enrique ont livré une première période magistrale, en menant 3-0 à la pause. Si les Citizens se sont réveillés au retour des vestiaires et ont bousculé les Parisiens, c’est bien la démonstration des Rouge & Bleu qui a ébahi la presse européenne.

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« Le PSG est-il en train de bâtir la plus grande dynastie européenne ? »

En Angleterre, The Guardian s’est montré élogieux envers ce PSG au collectif impressionnant : « Paris a pratiqué un football d’un tout autre niveau et aurait pu mener 5-0 à la mi-temps, en faisant preuve de son assurance habituelle avec le ballon et en enchaînant de magnifiques combinaisons. Peu importe à quel point les espaces sont restreints : les joueurs ont confiance en leur capacité à s’en sortir. En témoigne le premier but, fruit d’un superbe travail collectif qui a débuté sur le côté droit de la défense. » Même son de cloche du côté de Sky Sport : « Manchester City s’est incliné face à un PSG majestueux. L’équipe de Luis Enrique a été époustouflante en première période, offrant une véritable leçon de maîtrise, tant avec que sans ballon. » De son côté, Phil McNulty, journaliste à la BBC, met en avant Luis Enrique, « bourreau de la Premier League, qui a ajouté une nouvelle victoire contre City à une liste de victimes en Ligue des champions qui comprend Liverpool, Aston Villa, Tottenham Hotspur et Arsenal, en demi-finales (il y a deux ans) puis en finale la saison dernière. Luis Enrique règne actuellement en maître sur l’Europe, à la tête de cette merveilleuse équipe du PSG. » BBC Sport en rajoute une couche sur la domination parisienne en Europe ces dernières saisons : « Le PSG est-il en train de bâtir la plus grande dynastie européenne ? Pour certains, le succès est doux, mais éphémère, d’autres passent des années à gravir les échelons jusqu’au sommet et puis il y a ceux dont la gloire durable se transforme en dynastie. Après avoir littéralement démoli Manchester City durant de longues séquences, le Paris Saint-Germain semble bien parti pour rejoindre cette dernière catégorie (…) City figure parmi les meilleures équipes de Premier League et s’est fait littéralement écraser, alors que le PSG a connu un début de saison en demi-teinte. Que Dieu vienne en aide à tout le monde. »

Du côté de l’Espagne, les éloges pleuvent aussi sur le PSG. AS met en avant le duo Doué-Dembélé, qui « fait voler City en éclats. Grâce à une prestation exceptionnelle en première période, l’équipe de Luis Enrique a pris le chemin de la victoire et ne l’a plus quitté malgré la résistance de City et les buts d’Haaland en seconde période. » De son côté, le journal catalan Mundo Deportivo souligne la gifle infligée par le double tenant du titre au leader de Premier League : « Un match exceptionnel et une leçon du champion. Loin d’être un simple empilement de stars, il s’agit d’un bloc solide, capable de faire preuve d’une grande efficacité offensive, comme en première période, tout en sachant défendre avec solidité, comme ce fut le cas en seconde période (…) Luis Enrique éteint l’Etihad grâce à un premier acte impressionnant. Enzo Maresca avait humilié Luis Enrique avec Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs 2025 et l’entraîneur du PSG lui a rendu la pareille face à Manchester City. »

En Italie, le Corriere dello Sport salue également la performance parisienne : « Dans le grand match de la deuxième journée de la Ligue des champions, une impressionnante épreuve de force des champions en titre du PSG, qui à l’Etihad, sous les yeux de Guardiola, présent dans les tribunes, donnent une leçon de football à Manchester City, clôturant la pratique en moins de vingt minutes, entre 13′ et 32′ de la première mi-temps. »

En France, L’Équipe s’est émerveillé de la première période parisienne. « Un verdict est presque banal en regard de la beauté furieuse de cette soirée frappadingue, d’une intensité folle, traversée par l’une des plus belles premières périodes de l’ère Luis Enrique, une entreprise de démolition absolue de l’adversaire, puis par l’une des secondes périodes les plus instables et bousculées de son mandat, au cours de laquelle Paris a failli dix fois perdre pied (…) Trop de pressing et de contre-pressing, trop de qualité technique, de mouvement, de vitesse : depuis la finale de la C1 face à l’Inter (5-0), en 2025, le PSG ne s’était pas livré à une exécution aussi spectaculaire et méthodique d’un autre grand d’Europe.« , résume Vincent Duluc. Même analyse du côté du Parisien : « La planète foot a découvert que les troupes de Luis Enrique s’étaient dotées d’un nouveau pouvoir, celui de réduire à l’infiniment petit même les plus gros morceaux du continent comme l’est City, patron de Premier League qui restait sur sept succès d’affilée depuis l’été. »