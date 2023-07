[MAJ] Il n’y aurait aucun contact entre le PSG et Maldini

Outre son effectif, le PSG pourrait aussi remodeler son organigramme. Déjà cité au PSG il y a quelques années, Paolo Maldini est revenu dans l’actualité parisienne ces derniers jours.

Le dossier le plus chaud du côté du PSG ces dernières semaines est l’avenir de Kylian Mbappé. Mais le club de la capitale continue d’essayer de se renforcer après avoir déjà recruté sept joueurs. Il chercherait encore un attaquant, un milieu offensif droit et une doublure à Gianluigi Donnarumma, qui devrait être Arnau Tenas. Mais il pourrait aussi y avoir du changement dans l’organigramme chez les Rouge & Bleu.

Le poste qu’il pourrait occupé pas dévoilé

Hier, Gianluca Di Marzio expliquait que le PSG avait fait une offre à Paolo Maldini afin que ce dernier intègre l’organigramme du champion de France. Mais le spécialiste du mercato n’a pas dévoilé le poste qui aurait été proposé à la légende de l’AC Milan. Ce dernier est libre de tout contrat après avoir été remercié par son club de toujours il y a quelques semaines. L’ancien défenseur central était le directeur technique des Rossoneri entre 2019 et 2023. Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier puisque la sélection italienne lui aurait également proposé un poste. Ce mardi matin, la Nazione, la Stampa, la Repubblica et Tuttosport confirment que le PSG a fait une offre à Paolo Maldini. Les prochains jours voire semaines devraient nous apporter plus de réponses dans ce dossier. Affaire à suivre…

🔴 Confirmation : Paolo Maldini a bien reçu une proposition pour rejoindre l’organigramme du PSG selon la Nazione, la Stampa et la Repubblica 🇮🇹 pic.twitter.com/gijUeAFvdP — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 25, 2023

[MAJ : 11h55] Selon les informations d’Olivier Tallaron, journaliste de Canal Plus, il n’y a aucun contact entre le PSG et Paolo Maldini. Le club de la capitale n’a fait aucune proposition aux dirigeants italiens. Olivier Tallaron conclut en expliquant que le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a la confiance totale de ses dirigeants. Une information confirmée par Ben Jacobs.