La prestation de Joao Neves saluée par la presse portugaise

Auteur d’un triplé lors de la victoire du Portugal face à l’Arménie, le milieu du PSG, João Neves, a été complimenté par la presse de son pays.

Les Portugais du PSG ont grandement participé à la qualification du Portugal pour la Coupe du monde 2026. Largement victorieux de l’Arménie (9-1) ce dimanche, les joueurs des Rouge & Bleu ont brillé durant cette rencontre. Vitinha a joué à la perfection son rôle de métronome et Gonçalo Ramos a marqué un but et délivré une passe décisive. Mais l’homme au centre des projecteurs depuis hier soir se nomme João Neves. Alors qu’il n’avait encore jamais marqué en sélection, le milieu de 21 ans s’est offert un triplé ce dimanche.

« Le plus important était la qualification pour la Coupe du monde. »

Une performance XXL saluée par la presse portugaise. Le quotidien A Bola lui attribue la note de 8/10 après sa performance. « Il était presque à égalité avec Bruno Fernandes (également auteur d’un triplé) pour remporter le titre de meilleur joueur sur le terrain, mais l’exécution du troisième but lui a valu cette récompense. Et l’exécution du coup franc est absolument phénoménale, tout comme la façon dont il aborde tous les matchs, avec une intensité incroyable. » Le quotidien Record complimente aussi la prestation de l’ancien du SL Benfica avec la note de 5/5. « Une performance de rêve, un premier but avec la sélection (et même un triplé) et un superbe coup franc qui entrera dans les annales de sa carrière encore courte. C’est un plaisir de le voir jouer. » O Jogo y va aussi de son compliment, avec une note de 9/10. « Il a su trouver les espaces, tant pour percer la défense arménienne que pour marquer. Il a fait ses débuts en tant que buteur sous le maillot portugais en marquant trois buts, dont un coup franc imparable juste avant la mi-temps. » De son côté, après le match, le principal concerné a mis en avant le collectif au moment d’évoquer sa performance : « Le plus important était la qualification pour la Coupe du monde. Mais bien sûr, j’étais très heureux d’avoir marqué le premier but, ainsi que le deuxième et le troisième. Nous avons une équipe avec un grand potentiel pour gagner. »

Les deux autres Parisiens, Vitinha et Gonçalo Ramos ont également reçu des éloges après leur prestation. « C’est un véritable régal pour les yeux de voir jouer le milieu de terrain du PSG. En termes de passes longues, il est l’un des meilleurs au monde et si quelqu’un trouve une passe ratée, il paiera très cher ce détective. Il sait aussi bien diriger l’orchestre que jouer du violon ou, en cas de besoin, de la grosse caisse. La façon dont il passe le ballon à Bruno Fernandes lors du deuxième but est absolument magistrale », complimente A Bola, qui lui attribue la note de 7/10. Même notation pour l’attaquant parisien. « Un but marqué après avoir deviné avec beaucoup d’astuce la passe imprévisible du joueur arménien et une nouvelle passe décisive pour Bruno Fernandes. Et d’ici le début de la phase finale de la Coupe du monde, la question restera en suspens : mérite-t-il d’être titulaire au détriment de Cristiano Ronaldo ? »

🇵🇹-🇦🇲



Le magnifique coup franc de Joao Neves pour s’offrir un doublé !



Le direct sur L’Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/U0AF8JqLW6 — L’Équipe (@lequipe) November 16, 2025