La prestation mitigée de Dembélé pour les débuts de Zidane avec les Bleus

Pour la première de Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France, Ousmane Dembélé était titulaire à la pointe de l’attaque. Toutefois, l’attaquant parisien a livré une prestation mitigée, selon la presse.

La première composition de Zinédine Zidane à la tête des Bleus était attendue et le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a confirmé la tendance des derniers jours. Face à la Turquie en Ligue des nations, le champion du monde 1998 a décidé d’aligner Ousmane Dembélé à la pointe de son 4-3-3, reléguant ainsi Kylian Mbappé sur l’aile gauche. En occupant le même poste qu’au PSG, la prestation du Ballon d’Or 2025 était scrutée de près. Grâce à un but du capitaine des Bleus, qui manquera le reste de la trêve internationale en raison d’une blessure au genou, les Bleus se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) pour les débuts de Zinédine Zidane.

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Une entente contrastée avec Mbappé

Et l’attaquant de 29 ans n’a pas convaincu la presse française. Dans L’Équipe, le numéro 10 du PSG reçoit un 4/10, soit la plus mauvaise note du match côté français : « Dans sa position préférentielle de faux 9, il n’a pas été trouvé comme il peut l’être avec le PSG. Les rares fois où il l’a été, il est parvenu à diffuser un peu de danger, comme avec cette passe pour Cherki (41e). Après la pause, iI lâche le marquage sur la tête de Yüksek (50e) et ne gagne pas en influence. »

Les notes de la France (L’Équipe) : Maignan 7 – Koundé 5, Upamecano 6, Lacroix 6, Truffert 5 – Cherki 6, Koné 5, Rabiot 6 – Olise 6, Dembélé 4, Mbappé 5

De son côté, Le Parisien se montre moins critique envers Ousmane Dembélé, en lui octroyant la note de 5/10 : « Difficile de retranscrire ce rôle de 9 et demi dans une autre équipe que le PSG. Il n’a pas réussi à trouver de l’espace entre les lignes. À signaler une diagonale géniale pour lancer Olise (65e). Il a finalement touché assez peu de ballons et n’a pas assez pesé. Plus à l’aise en reformant le trio parisien avec Doué et Barcola, il cadre un coup franc (89e) avant de céder sa place à Lepaul. » Le quotidien francilien évoque notamment la relation entre Dembélé et Kylian Mbappé sur le terrain. Si l’attaquant parisien a été le premier à prendre de ses nouvelles au moment de la blessure de son ancien coéquipier au PSG, les deux joueurs ont semblé assez distants sur le terrain. « Les conséquences, à n’en pas douter, du froid venu s’immiscer entre les deux potes depuis qu’ils se sont taquinés par médias interposés autour du Ballon d’or. Eux, qui cet été ont constitué l’une des meilleures attaques de la planète ont eu du mal à combiner, malgré quelques intentions (…) S’il ne fait aucun doute, bien sûr, que ces deux-là peuvent évoluer ensemble, il est évident, aussi, que Zinedine Zidane a un premier dossier à régler dans les prochains jours », résume Le Parisien.

Les notes de la France (Le Parisien) : Maignan 7 – Koundé 4.5, Upamecano 7, Lacroix 5, Truffert 5.5 – Cherki 5.5, Koné 6, Rabiot 5.5 – Olise 5, Dembélé 5, Mbappé 5.5

🇫🇷 Victoire en Turquie pour l’équipe de France d’Ousmane Dembélé, titulaire, Désiré Doué, entré en jeu, et Maghnes Akliouche en Ligue des nations (0-1). 👏#TURFRA pic.twitter.com/1jf0fockNt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2026