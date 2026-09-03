La prochaine priorité du PSG, prolonger Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia est l’un des protagonistes des deux saisons historiques du PSG. Le club de la capitale souhaite prolonger le contrat de son numéro 7.

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2025, Khvicha Kvaratskhelia s’est très rapidement imposé comme un joueur indispensable du onze de Luis Enrique. Il a été l’un des protagonistes des deux saisons historiques du PSG, avec notamment les deux victoires en Ligue des champions, lui qui a été élu meilleur joueur de la saison 2025-2026 de Champions League. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Rouge & Bleu, ses dirigeants travaillent pour une prolongation de contrat.

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Une prolongation actée assez rapidement ?

Selon les informations de L’Equipe, les discussions ont déjà débuté depuis plusieurs semaines et avancent très positivement, au point qu’un accord est jugé « très probable » prochainement. Ce nouveau contrat, jusqu’en 2030 ou 2031, devrait s’accompagner d’une revalorisation salariale. Le quotidien sportif explique que le PSG aimerait trouver un accord pour cette prolongation avant la cérémonie du Ballon d’Or, le 26 octobre prochain, l’international géorgien étant l’un des favoris. En effet, « en trouvant un accord avant l’annonce du vainqueur, Paris peut ainsi s’éviter des négociations plus compliquées en cas de succès de son ailier. L’expérience des discussions avec Ousmane Dembélé la saison dernière peut aider les dirigeants parisiens : il suffit de prévoir une clause, déjà discutée en amont dans son nouveau contrat, en cas de victoire dans la plus prestigieuse des distinctions individuelles », assure le quotidien sportif. Dans ses espoirs de prolongations rapides, le PSG souhaite également pouvoir finaliser la signature du nouveau contrat de Luis Enrique jusqu’en 2030. Tout semblait prêt pour la signature de ce nouveau bail en fin de saison dernière, mais rien n’est encore fait. Y a-t-il eu un ralentissement en fin de négociations ?« Non, assure-t-on dans la direction. On vous tiendra au courant quand tout sera OK. » L’Equipe conclut en rappelant que la prolongation d’Ousmane Dembélé devrait être signée dans les prochaines semaines, probablement au cours du mois de septembre, jusqu’en 2030. Celles de Fabián Ruiz, Lucas Beraldo, Willian Pacho et Senny Mayulu sont signées, mais pas encore officialisées.





























































