La profondeur d’effectif du PSG est-elle suffisante pour le sprint final ?

Avec le choix assumé d’évoluer avec un groupe restreint, les remplaçants du PSG n’ont pas donné satisfaction lors de la défaite contre l’OL (1-2). La profondeur d’effectif est-elle suffisante pour faire face à ce sprint final intense ?

Le PSG est lancé dans un sprint final palpitant. Dans une saison 2025-2026 particulière, la direction parisienne a décidé, l’été dernier, de repartir avec un effectif restreint, avec seulement quatre recrues (Renato Marin, Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Dro Fernandez). Et, mis à part l’élimination précoce en Coupe de France, le club de la capitale répond à ses objectifs.

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Cependant, la défaite contre l’Olympique Lyonnais (1-2), dimanche dernier, pose des questions sur la profondeur d’effectif du PSG pour ce sprint final. « Fidèle à sa méthode, Luis Enrique s’est appuyé récemment, comme à la même époque l’an dernier, sur un groupe resserré. Dès qu’il l’a élargi, la production et les résultats en ont été affectés. L’écart entre les titulaires et les remplaçants parisiens a rarement semblé aussi important », rapporte L’Equipe. En défense, Illia Zabarnyi enchaîne les rencontres en Ligue 1. Même s’il est encore trop tôt pour faire un bilan définitif, « l’impression reste la même, avec cette incapacité sur des séquences de profondeur – auxquelles le PSG est souvent confronté – à être un défenseur fiable. L’Ukrainien montre trop d’inconstance pour apparaître comme une garantie à haut niveau. » De son côté, Lucas Beraldo n’a pas affiché le niveau nécessaire pour performer au poste d’axial gauche et a été aligné dans l’entrejeu ces derniers matchs.

Le secteur du milieu de terrain est le plus affecté par ce manque de profondeur de banc. Seulement quatre joueurs sont disponibles pour trois postes : Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Lors de la longue absence de l’Espagnol, Luis Enrique a essayé d’innover avec Lee Kang-In, Lucas Beraldo ou encore Désiré Doué, « sans que cela ne se traduise par des productions abouties. » Un joueur comme Senny Mayulu était ainsi attendu, mais le Titi « ne parvient pas à reproduire son niveau de performance de l’an dernier. Ce qui a été acté en interne. Le contexte brûlant de sa prolongation (bail actuel jusqu’en 2027) n’aide vraiment pas. » Ce dossier explosif est remonté jusqu’à Nasser al-Khelaïfi. « Un contexte peu épanouissant pour le talentueux Titi. Dro Fernandez aurait pu être une solution en L1. Mais l’Espagnol, qui n’a plus joué avec Paris depuis un mois, a pris de plein fouet l’exigence athlétique du championnat de France », souligne le quotidien sportif.

Enfin, dans le secteur offensif, Luis Enrique peut disposer d’un quatuor de haut niveau avec Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Désiré Doué. Mais quid de leurs remplaçants ? « Lee Kang-in, pas inintéressant par séquences, manque de constance. Ibrahim Mbaye a disparu. Et Gonçalo Ramos (12 buts) reste une énigme. Le Portugais est efficace en sortie de banc. Mais la question de son adaptabilité au style de jeu de Luis Enrique se prolonge », conclut L’E.