La programmation musicale de la diffusion de la finale au Parc des Princes

Demain après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Cette dernière sera diffusée au Parc des Princes. Il y aura une programmation musicale XXL autour de cette diffusion.

Le PSG va jouer sa deuxième finale de Ligue des champions de suite demain après-midi contre Arsenal. Il y aura un peu plus de 17 000 supporters parisiens dans les tribunes de la Puskas Arena de Budapest pour pousser les joueurs de Luis Enrique vers une victoire contre les Gunners. Pour les supporters qui n’ont pas pu avoir de place pour la finale en Hongrie, le PSG, comme la saison dernière, a décidé de diffuser la finale au Parc des Princes. Avant la rencontre, le club de la capitale a décidé d’offrir un show musical aux 48 000 supporters qui garniront les tribunes du Parc des Princes.

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Rim’K, Naza, Heuss l’Enfoiré, Gambi…

Le PSG ouvrira les portes du Parc des Princes à 14 heures, quatre heures avant le début de la finale et une heure avant un show musical avec la présence de grands noms du rap parisien, indique le club de la capitale dans son communiqué. Superbus, Rim’K, Naza, Heuss l’Enfoiré, Gambi, Georgio, La Mano 1.9, Nono La Grinta, JRK19, Kulturr, La Rvfleuze, R2 ou encore Triangle des Bermudes préformeront sur la pelouse du Parc des Princes pour faire monter la pression avant le grand moment de la journée, la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal.