La prolongation de contrat de Luis Enrique en bonne voie

Luis Enrique a rejoint le PSG durant l’été 2023. En deux ans et demi, il a révolutionné le club. Le coach espagnol négocie actuellement une prolongation de contrat.

Luis Enrique est devenu le premier entraîneur à offrir la Ligue des champions au PSG. Depuis son arrivée à Paris durant l’été 2023, le coach espagnol fait l’unanimité. Après avoir signé un contrat de deux ans, il avait prolongé de deux saisons supplémentaires il y a quelques mois, soit jusqu’en juin 2027. Heureux à Paris, il fait la satisfaction de ses dirigeants, qui sont persuadés que l’ancien sélectionneur de la Roja est l’entraîneur idéal pour son projet. Il souhaite donc le verrouiller pour les prochaines années. Ces derniers jours, on parlait d’initiation de discussion pour une nouvelle prolongation de contrat.

Il veut que son avenir soit scellé avant la fin de la saison

Selon les informations de Sport, la prolongation de contrat de Luis Enrique est en bonne voie, mais pas encore scellée. Le club de la capitale proposerait à son coach une prolongation de contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2030, assure le quotidien sportif espagnol. Cette durée de prolongation n’est pas choisie au hasard, explique Sport. En effet, c’est la durée du contrat de Luis Campos, avec qui il a une très belle relation. Les deux hommes souhaitent lier leur avenir ensemble. Sport assure que la volonté première de Luis Enrique a toujours été la continuité au PSG. Il voudrait que son avenir soit scellé avant la fin de la saison afin de pouvoir planifier la prochaine saison. Sport conclut en expliquant que la prolongation de Luis Enrique pourrait influencer positivement le renouvellement d’Ousmane Dembélé avec le PSG. L’Asturien est un fervent défenseur du Ballon d’Or actuel.