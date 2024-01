La prolongation de contrat de Zaïre-Emery en très bonne voie

Warren Zaïre-Emery est l’un des cadres de Luis Enrique depuis le début de la saison. Le PSG souhaite blinder son titi. Sa prolongation serait en très bonne voie.

Warren Zaïre-Emery n’a pas encore 18 ans mais il est l’un des meilleurs joueurs du PSG voire le meilleur depuis le début de la saison. Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, le titi a connu sa première sélection en équipe de France contre Gibraltar (18 novembre, 14-0), marquant même son premier but en Bleus. Mais sur l’action de sa réalisation, il s’est blessé à la cheville. Alors qu’il était censé ne plus jouer en 2023, il est revenu sur les terrains le 9 décembre lors de la victoire contre Nantes. Auteur de très bonnes performances, le milieu de terrain attise les convoitises. Le PSG ne compte pas perdre son titi et souhaite le prolonger, lui qui voit son contrat se terminer en juin 2025. Depuis plusieurs semaines, les informations divergent autour de ce dossier. Certains évoquent un accord trouvé entre les deux parties, qui attendent les 18 ans du titi – le 8 mars – pour officialiser sa prolongation de contrat, d’autres évoquent un dossier sur la bonne voie mais pas encore d’accord trouvé.

Une prolongation de contrat ne devrait pas intervenir avant ses 18 ans

Ce mercredi, Le Parisien fait un point sur ce dossier. Selon les informations du quotidien francilien, les discussions menées de front par Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et l’agent du joueur Jorge Mendes ont démarré depuis plusieurs mois et n’ont pas encore abouti à un accord total. « Même si toutes les parties ont la volonté d’avancer ensemble, Paris sait qu’il doit faire face à la concurrence des plus grands clubs européens qui rêvent tous de se l’offrir à bientôt un an de la fin de son contrat. » Le Parisien explique que cette prolongation est une priorité absolue pour les dirigeants du PSG qui ont bon espoir de la « blinder » rapidement. « Conscient d’avoir entre les mains un joueur hors-norme, à qui rien ne résiste, le club francilien fera les efforts nécessaires pour qu’il signe son nouveau bail. En haut lieu, un certain optimisme règne même si l’on garde un peu de prudence tant que la signature finale n’a pas été apposée. » Les discussions entre toutes les parties tournent autour d’une prolongation longue durée. L’officialisation de son nouveau bail ne devrait pas avoir lieu avant le 8 mars, date de ses 18 ans. « En coulisses, les discussions doivent se poursuivre pour acter le terrain d’entente« , conclut Le Parisien.